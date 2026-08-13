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Айрат Ахметшин назначен главным федеральным инспектором по Татарстану

Бывший руководитель СУ СКР по Нижегородской области Айрат Ахметшин назначен главным федеральным инспектором по Татарстану. В новой должности его представил полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

На посту ГФИ господин Ахметшин сменил Виктора Демидова. Игорь Комаров поблагодарил последнего за добросовестную службу.

Полпред отметил также, что Айрат Ахметшин родился в Казани и хорошо известен в республике.

Галина Шамберина