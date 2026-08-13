Айрат Ахметшин назначен главным федеральным инспектором по Татарстану
Бывший руководитель СУ СКР по Нижегородской области Айрат Ахметшин назначен главным федеральным инспектором по Татарстану. В новой должности его представил полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.
Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ
На посту ГФИ господин Ахметшин сменил Виктора Демидова. Игорь Комаров поблагодарил последнего за добросовестную службу.
Полпред отметил также, что Айрат Ахметшин родился в Казани и хорошо известен в республике.