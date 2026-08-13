Бывший руководитель СУ СКР по Нижегородской области Айрат Ахметшин назначен главным федеральным инспектором по Татарстану. В новой должности его представил полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

На посту ГФИ господин Ахметшин сменил Виктора Демидова. Игорь Комаров поблагодарил последнего за добросовестную службу.

Полпред отметил также, что Айрат Ахметшин родился в Казани и хорошо известен в республике.

Галина Шамберина