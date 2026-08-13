Апелляция утвердила снос 18 домов около Горьковского водохранилища

Нижегородский областной суд оставил в силе решение о сносе самовольных построек в поселке «Зеленый дол» вблизи Горьковского водохранилища. Как сообщили в суде, 18 домов незаконно возвели на землях лесного фонда. Ассоциации «Зеленый дол» отказали во встречном иске.

Апелляционное определение вступило в законную силу со дня принятия.

Как писал «Ъ-Приволжье», с иском о сносе строений обратился природоохранный прокурор. Ассоциацией руководит предприниматель и бывший депутат гордумы Нижнего Новгорода Алексей Бобров. Также среди жителей «Зеленого дола» — сын депутата Госдумы Вадима Булавинова и другие нижегородские бизнесмены.

Тяжбы вокруг законности коттеджного поселка, юрлицо которого согласовало проекты освоения лесов у минлесхоза области, тянутся с 2019 года. В очередном споре эксперты Приволжского регионального центра судебной экспертизы сделали выводы, что дома являются капитальными постройками, возведение которых на землях лесного фонда запрещено.

Галина Шамберина