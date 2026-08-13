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На пять нижегородских округов в Госдуму претендуют 39 человек

39 кандидатов претендуют на пять округов в Государственную Думу девятого созыва, приходящихся на Нижегородскую область, следует из информационной системы ЦИК. Все они представители девяти партий, единственный самовыдвиженец, безработный Алексей Михайлов, регистрацию не прошел.

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В каждом из округов зарегистрированы от семи до девяти кандидатов, выдвинутые партиями «Зеленые», «Справедливая Россия», «Новые люди», КПРФ, «Родина», «Партия пенсионеров», ЛДПР, «Единая Россия» и «Яблоко». В текущем созыве все нижегородские депутаты-одномандатники представляют «Единую Россию».

Почему «Яблоко» решили снять с выборов

Также 11 партий выдвинули кандидатов по единому округу, в том числе от Нижегородской области. У некоторых партий регион составляет целую региональную группу, но у большинства Нижегородская область входит в одну группу с другими субъектами РФ. Уже после регистрации суд решил снять с выборов партию «Яблоко» — по иску «Родины».

Какие территории относятся к нижегородским округам в Госдуму

«Ъ-Приволжье» свел основную информацию о кандидатах в Госдуму в Нижегородской области.

Округ №131

Евгений Максимович Волков 2003 г. р., предприниматель («Зеленые»);

Татьяна Борисовна Гриневич 1976 г. р., руководитель фракции в заксобрании Нижегородской области («Справедливая Россия»);

Алексей Вадимович Душкин 1964 г. р., заместитель главврача ООО «Медис» («Новые люди»);

Алексей Геннадьевич Запоев 1958 г. р., директор МАУ «ФОК Волжский берег» (КПРФ);

Алексей Андреевич Камраков 1981 г. р., директор МБУК «Общественно-досуговый центр Надежда» («Родина»);

Андрей Анатольевич Копосов 1973 г. р., начальник хозотдела больницы №24 («Партия пенсионеров»);

Иван Семенович Корниенко 1994 г. р., исполнительный директор ООО «Нижегородская центральная управляющая компания», депутат гордумы Нижнего Новгорода (ЛДПР);

Юрий Аркадьевич Станкевич 1976 г. р., депутат Госдумы («Единая Россия»).

Округ №132

Алексей Борисович Гроза 1976 г. р., директор АНО «Центр АртЛуга» («Зеленые»);

Вадим Борисович Зайцев 1966 г. р., директор детской музыкальной школы №13 («Родина»);

Олег Сергеевич Кирица 1983 г. р., зампредседателя комитет заксобрания Нижегородской области по госвласти (КПРФ);

Евгений Николаевич Костин 1980 г. р., директор АНО «Центр стратегического развития регионов», депутат гордумы Нижнего Новгорода («Единая Россия»);

Ирина Юрьевна Молькова 1979 г. р., старший помощник депутата ЗС НО Владислава Атмахова, депутат гордумы Нижнего Новгорода (ЛДПР);

Евгений Сергеевич Сафонов 1982 г. р., завотделением больницы №39 («Партия пенсионеров»);

Анна Валерьевна Татаринцева 1977 г. р., директор БФ «Доброе дело» (Справедливая Россия»).

Округ №133

Дмитрий Иванович Амелин 1985 г. р., специалист отдела по работе с регионами партии «Справедливая Россия», депутат Совета депутатов городского округа Бронницы Московской области (СР);

Дмитрий Александрович Грачев 1991 г. р., заместитель министра внутренней политики Нижегородской области («Единая Россия»);

Олег Николаевич Гусаровский 1974 г. р., гендиректор ООО «АрморГрупп» («Новые люди»);

Алексей Николаевич Ризоватов 1985 г. р., региональный менеджер по продажам ООО «ГК Эльф» («Партия пенсионеров»);

Михаил Иванович Рыхтик 1971 г. р., директор института международных отношений и мировой истории ННГУ имени Лобачевского, депутат гордумы Нижнего Новгорода (КПРФ);

Александр Владимирович Сидельников 1986 г. р., начальник службы безопасности ООО «Атомэнергопроект», член совета депутатов муниципального округа Семеновский Нижегородской области (ЛДПР);

Дмитрий Валентинович Смирнов 1964 г. р., светооператор ГАУ НО «Центр культуры Рекорд» («Яблоко»);

Максим Евгеньевич Чертановский 1983 г. р., гендиректор ООО «ЯрРенИнвест» («Родина»).

Округ №134

Кирилл Михайлович Ваганов 1987 г. р., гендиректор ООО «ЭЦП Энергоаудит», член совета депутатов Володарского округа (ЛДПР);

Юлия Анатольевна Гаревская 1966 г. р., главврач больницы №29, депутат заксобрания Нижегородской области («Единая Россия»);

Сергей Александрович Горбунов 1962 г. р., пенсионер («Яблоко»);

Анастасия Сергеевна Григорьева 2000 г. р., главный специалист канцелярии партии («Справедливая Россия»);

Татьяна Михайловна Грязнова 1984 г. р., временно неработающая («Зеленые»);

Илья Евгеньевич Ермилов 1981 г. р., замдиректора МБУК «ОДЦ Надежда» («Родина»);

Валерий Владимирович Леушкин 1963 г. р., помощник депутата ЗСНО Александра Цопова («Партия пенсионеров»);

Павел Михайлович Солодкий 1962 г. р., уполномоченный по защите прав предпринимателей Нижегородской области («Новые люди»);

Александр Георгиевич Терентьев 1966 г. р., гендиректор ООО ЧОО «Комбат», депутат гордумы Дзержинска (КПРФ).

Округ №135

Владислав Олегович Атмахов 1972 г. р., председатель комитета по экологии заксобрания Нижегородской области (ЛДПР);

Андрей Викторович Девонин 1982 г. р., руководитель информационно-вычислительного отдела ООО «Страж-НН» («Новые люди»);

Роман Владимирович Кабешев 1971 г. р., зампредседателя комитета по экологии заксобрания Нижегородской области (КПРФ);

Артем Александрович Кавинов 1969 г. р., депутат Госдумы («Единая Россия»);

Евгений Вячеславович Лепехин 1965 г. р., начальник отдела в администрации Волжского бассейна внутренних водных путей («Справедливая Россия»);

Никита Иванович Маслов 2000 г. р., кладовщик ООО «Технотест» («Зеленые»);

Александр Владимирович Цопов 1960 г. р., депутат заксобрания Нижегородской области от «Единой России», зампредседателя комитета по соцвопросам («Родина»).

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Единая Россия» (группа №20: Марий Эл, Нижегородская и Рязанская области)

Глеб Сергеевич Никитин 1977 г. р., губернатор Нижегородской области;

Павел Викторович Малков 1980 г. р., губернатор Рязанской области;

Андрей Михайлович Макаров 1954 г. р., депутат Госдумы;

Роман Валерьевич Любарский 1980 г. р., депутат Госдумы;

Павел Константинович Карасев 1975 г. р., зампредседателя правительства, министр внутренней политики Нижегородской области;

Александр Александрович Борисов 1974 г. р., депутат Госдумы;

Илья Сергеевич Зотов 1991 г. р., предприниматель;

Алексей Анатольевич Антонов 1979 г. р., зампредседателя заксобрания Нижегородской области;

Николай Николаевич Стрелков 1978 г. р., главврач ООО «Сияние»;

Инна Николаевна Лебедева 1967 г. р., главврач рязанской областной детской больницы;

Михаил Николаевич Швецов 1979 г. р., ректор Марийского госуниверситета, депутат госсобрания Марий Эл.

ЛДПР (группа №14: Мордовия, Нижегородская область)

Владислав Олегович Атмахов 1972 г. р., председатель комитета ЗС НО по экологии;

Ирина Юрьевна Молькова 1979 г. р., старший помощник депутата Владислава Атмахова, депутат гордумы Нижнего Новгорода;

Евгений Павлович Тюрин 1975 г. р., зампредседателя госсобрания Мордовии;

Кирилл Михайлович Ваганов 1987 г. р., гендиректор ООО «ЭПЦ "ЭнергоАудит"», член совета депутатов Володарского округа Нижегородской области;

Иван Семенович Корниенко 1994 г. р., исполнительный директор ООО «Нижегородская центральная управляющая компания», депутат гордумы Нижнего Новгорода.

«Партия прямой демократии» (группа №11: Марий Эл, Костромская и Нижегородская области)

Андрей Анатольевич Астахов 1986 г. р., инженер АО «ТОП Энерго»;

Алексей Михайлович Рогов 1987 г. р., руководитель службы безопасности ООО «ТМХ Текнологии»;

Юлия Сергеевна Тютявина-Каштанова 1979 г. р., самозанятая;

Игорь Алексеевич Петров 1987 г. р., научный сотрудник Курчатовского института;

Елизавета Ивановна Полканова 1992 г. р., временно неработающая;

Тамара Петровна Попова 1954 г. р., пенсионер.

«Зеленые» (группа №20, Нижегородская область)

Алексей Борисович Гроза 1976 г. р., директор АНО «Центр АртЛуга»;

Татьяна Михайловна Грязнова 1984 г. р., временно неработающая;

Ксения Михайловна Жук 2003 г. р., специалист по продвижению АНО «Природно-культурный центр Артемовские луга»;

Ярослав Сергеевич Кривцов 2004 г. р., директор ООО «Фаворит»;

Евгений Максимович Волков 2003 г. р., предприниматель;

Никита Иванович Маслов 2000 г. р., кладовщик ООО «Технотест»;

Владимир Витальевич Уханов 1971 г. р., главный инженер МКУ «ОРУ ЖКХ».

«Справедливая Россия» (группа № 9: Марий Эл, Мордовия, Чувашия, Нижегородская область)

Игорь Александрович Ананских 1966 г. р., депутат Госдумы;

Татьяна Борисовна Гриневич 1976 г. р., руководитель фракции в ЗС НО;

Наталия Владимировна Глущенко 1970 г. р., советник председателя партии;

Федор Михайлович Степанов 1989 г. р., зампредседателя комитета государственного совета Чувашии по жилищной политике и инфраструктурному развитию;

Тимур Владимирович Гераськин 1970 г. р., депутат госсобрания Мордовии;

Алексей Алексеевич Кожухов 1983 г. р., директор АНО СК «Центр спортивного воспитания», депутат гордумы Нижнего Новгорода;

Иван Сергеевич Семенов 1992 г. р., директор ООО «Вектор», депутат Новочебоксарского городского собрания депутатов Чувашии.

Илья Николаевич Тумаков 1990 г. р., руководитель АНО «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения», депутат собрания депутатов Ядринского округа Чувашии.

«Родина» (группа №36: Мордовия, Нижегородская и Пензенская области)

Алексей Андреевич Камраков 1981 г. р., директор досугового центра «Надежда»;

Илья Евгеньевич Ермилов 1981 г. р., замдиректора центра «Надежда»;

Максим Евгеньевич Чертановский 1983 г. р., гендиректор ООО «Ярренинвест»;

Вадим Борисович Зайцев 1966 г. р., директор музыкальной школы №13

Егор Юрьевич Малютин 1988 г. р., предприниматель.

КПРФ (группа №13: Мордовия, Нижегородская область)

Владислав Иванович Егоров 1969 г. р., депутат Госдумы;

Дмитрий Викторович Кузякин 1961 г. р., помощник депутата Госдумы, депутат госсобрания Мордовии;

Роман Владимирович Кабешев 1971 г. р., зампредседателя комитета ЗСНО по экологии;

Александр Сергеевич Александров 1995 г. р., второй секретарь мордовского отделения КПРФ, член совета депутатов Саранска;

Александр Георгиевич Терентьев 1966 г. р., гендиректор ООО ЧОО «Комбат», депутат гордумы Дзержинска;

Василий Федорович Полынов 1954 г. р., гендиректор ЗАО «Рузаевский Полимер», член совета депутатов городского поселения Рузаевка (Мордовия).

«Партия пенсионеров» (группа №33: Мордовия, Владимирская, Нижегородская и Пензенская области)

Александр Владимирович Цопов 1960 г. р., депутат заксобрания Нижегородской области на постоянной основе (от «Единой России»);

Инна Федоровна Карташова 1963 г. р., директор Владимирского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, депутат заксобрания Владимирской области;

Иван Николаевич Романов 1959 г. р., пенсионер

Андрей Анатольевич Копосов 1973 г. р., начальник хозотдела нижегородской городской больницы №24

Филипп Максимович Долганов 1986 г. р., замдиректора Владимирского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних;

Валерий Владимирович Леушкин 1963 г. р., помощник депутата ЗС НО Александра Цопова;

Евгений Юрьевич Гагарин 1992 г. р., замдиректора владимирской школы №36

Людмила Ивановна Попкова 1983 г. р., завотделением Владимирского социально-реабилитационного центр для несовершеннолетних;

Алексей Николаевич Ризоватов 1985 г. р., региональный менеджер по продажам ООО «ГК Эльф»;

Евгений Сергеевич Сафонов 1982 г. р., завотделением нижегородской больницы №39;

Наталья Сергеевна Шашкина 1985 г. р., главный бухгалтер Владимирского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

«Коммунисты России» (группа №27: Костромская и Нижегородская области)

Александр Николаевич Соколов 1971 г. р., первый секретарь НРО партии;

Алексей Алексеевич Кондаков 1990 г. р., водитель у ИП Кондакова М. В.;

Яков Юрьевич Хубулов 1983 г. р., директор ООО «Славли».

«Новые люди» (группа №25: Мордовия, Кировская, Нижегородская и Рязанская области)

Дарья Олеговна Кислицына 1989 г. р., директор департамента региональных программ АНО «Экспертный институт социальных исследований»;

Павел Михайлович Солодкий 1962 г. р., уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области;

Андрей Николаевич Иглин 1977 г. р., гендиректор ООО «ПСК "РесурсЭнергоСтрой"»;

Владислав Геннадьевич Тулаев 1989 г. р., гендиректор ООО «КУД»;

Артур Суренович Завьялов 1999 г. р., проектный директор БФ «Экосфера».

Ирина Швецова