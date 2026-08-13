На пять нижегородских округов в Госдуму претендуют 39 человек
39 кандидатов претендуют на пять округов в Государственную Думу девятого созыва, приходящихся на Нижегородскую область, следует из информационной системы ЦИК. Все они представители девяти партий, единственный самовыдвиженец, безработный Алексей Михайлов, регистрацию не прошел.
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
В каждом из округов зарегистрированы от семи до девяти кандидатов, выдвинутые партиями «Зеленые», «Справедливая Россия», «Новые люди», КПРФ, «Родина», «Партия пенсионеров», ЛДПР, «Единая Россия» и «Яблоко». В текущем созыве все нижегородские депутаты-одномандатники представляют «Единую Россию».
Также 11 партий выдвинули кандидатов по единому округу, в том числе от Нижегородской области. У некоторых партий регион составляет целую региональную группу, но у большинства Нижегородская область входит в одну группу с другими субъектами РФ. Уже после регистрации суд решил снять с выборов партию «Яблоко» — по иску «Родины».
«Ъ-Приволжье» свел основную информацию о кандидатах в Госдуму в Нижегородской области.
Округ №131
Татьяна Борисовна Гриневич 1976 г. р., руководитель фракции в заксобрании Нижегородской области («Справедливая Россия»);
Алексей Вадимович Душкин 1964 г. р., заместитель главврача ООО «Медис» («Новые люди»);
Алексей Геннадьевич Запоев 1958 г. р., директор МАУ «ФОК Волжский берег» (КПРФ);
Алексей Андреевич Камраков 1981 г. р., директор МБУК «Общественно-досуговый центр Надежда» («Родина»);
Андрей Анатольевич Копосов 1973 г. р., начальник хозотдела больницы №24 («Партия пенсионеров»);
Иван Семенович Корниенко 1994 г. р., исполнительный директор ООО «Нижегородская центральная управляющая компания», депутат гордумы Нижнего Новгорода (ЛДПР);
Юрий Аркадьевич Станкевич 1976 г. р., депутат Госдумы («Единая Россия»).
Округ №132
Вадим Борисович Зайцев 1966 г. р., директор детской музыкальной школы №13 («Родина»);
Олег Сергеевич Кирица 1983 г. р., зампредседателя комитет заксобрания Нижегородской области по госвласти (КПРФ);
Евгений Николаевич Костин 1980 г. р., директор АНО «Центр стратегического развития регионов», депутат гордумы Нижнего Новгорода («Единая Россия»);
Ирина Юрьевна Молькова 1979 г. р., старший помощник депутата ЗС НО Владислава Атмахова, депутат гордумы Нижнего Новгорода (ЛДПР);
Евгений Сергеевич Сафонов 1982 г. р., завотделением больницы №39 («Партия пенсионеров»);
Анна Валерьевна Татаринцева 1977 г. р., директор БФ «Доброе дело» (Справедливая Россия»).
Округ №133
Дмитрий Александрович Грачев 1991 г. р., заместитель министра внутренней политики Нижегородской области («Единая Россия»);
Олег Николаевич Гусаровский 1974 г. р., гендиректор ООО «АрморГрупп» («Новые люди»);
Алексей Николаевич Ризоватов 1985 г. р., региональный менеджер по продажам ООО «ГК Эльф» («Партия пенсионеров»);
Михаил Иванович Рыхтик 1971 г. р., директор института международных отношений и мировой истории ННГУ имени Лобачевского, депутат гордумы Нижнего Новгорода (КПРФ);
Александр Владимирович Сидельников 1986 г. р., начальник службы безопасности ООО «Атомэнергопроект», член совета депутатов муниципального округа Семеновский Нижегородской области (ЛДПР);
Дмитрий Валентинович Смирнов 1964 г. р., светооператор ГАУ НО «Центр культуры Рекорд» («Яблоко»);
Максим Евгеньевич Чертановский 1983 г. р., гендиректор ООО «ЯрРенИнвест» («Родина»).
Округ №134
Кирилл Михайлович Ваганов 1987 г. р., гендиректор ООО «ЭЦП Энергоаудит», член совета депутатов Володарского округа (ЛДПР);
Юлия Анатольевна Гаревская 1966 г. р., главврач больницы №29, депутат заксобрания Нижегородской области («Единая Россия»);
Сергей Александрович Горбунов 1962 г. р., пенсионер («Яблоко»);
Анастасия Сергеевна Григорьева 2000 г. р., главный специалист канцелярии партии («Справедливая Россия»);
Татьяна Михайловна Грязнова 1984 г. р., временно неработающая («Зеленые»);
Илья Евгеньевич Ермилов 1981 г. р., замдиректора МБУК «ОДЦ Надежда» («Родина»);
Валерий Владимирович Леушкин 1963 г. р., помощник депутата ЗСНО Александра Цопова («Партия пенсионеров»);
Павел Михайлович Солодкий 1962 г. р., уполномоченный по защите прав предпринимателей Нижегородской области («Новые люди»);
Александр Георгиевич Терентьев 1966 г. р., гендиректор ООО ЧОО «Комбат», депутат гордумы Дзержинска (КПРФ).
Округ №135
Андрей Викторович Девонин 1982 г. р., руководитель информационно-вычислительного отдела ООО «Страж-НН» («Новые люди»);
Роман Владимирович Кабешев 1971 г. р., зампредседателя комитета по экологии заксобрания Нижегородской области (КПРФ);
Артем Александрович Кавинов 1969 г. р., депутат Госдумы («Единая Россия»);
Евгений Вячеславович Лепехин 1965 г. р., начальник отдела в администрации Волжского бассейна внутренних водных путей («Справедливая Россия»);
Никита Иванович Маслов 2000 г. р., кладовщик ООО «Технотест» («Зеленые»);
Александр Владимирович Цопов 1960 г. р., депутат заксобрания Нижегородской области от «Единой России», зампредседателя комитета по соцвопросам («Родина»).
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
«Единая Россия» (группа №20: Марий Эл, Нижегородская и Рязанская области)
Глеб Сергеевич Никитин 1977 г. р., губернатор Нижегородской области;
Павел Викторович Малков 1980 г. р., губернатор Рязанской области;
Андрей Михайлович Макаров 1954 г. р., депутат Госдумы;
Роман Валерьевич Любарский 1980 г. р., депутат Госдумы;
Павел Константинович Карасев 1975 г. р., зампредседателя правительства, министр внутренней политики Нижегородской области;
Александр Александрович Борисов 1974 г. р., депутат Госдумы;
Илья Сергеевич Зотов 1991 г. р., предприниматель;
Алексей Анатольевич Антонов 1979 г. р., зампредседателя заксобрания Нижегородской области;
Николай Николаевич Стрелков 1978 г. р., главврач ООО «Сияние»;
Инна Николаевна Лебедева 1967 г. р., главврач рязанской областной детской больницы;
Михаил Николаевич Швецов 1979 г. р., ректор Марийского госуниверситета, депутат госсобрания Марий Эл.
ЛДПР (группа №14: Мордовия, Нижегородская область)
Владислав Олегович Атмахов 1972 г. р., председатель комитета ЗС НО по экологии;
Ирина Юрьевна Молькова 1979 г. р., старший помощник депутата Владислава Атмахова, депутат гордумы Нижнего Новгорода;
Евгений Павлович Тюрин 1975 г. р., зампредседателя госсобрания Мордовии;
Кирилл Михайлович Ваганов 1987 г. р., гендиректор ООО «ЭПЦ "ЭнергоАудит"», член совета депутатов Володарского округа Нижегородской области;
Иван Семенович Корниенко 1994 г. р., исполнительный директор ООО «Нижегородская центральная управляющая компания», депутат гордумы Нижнего Новгорода.
«Партия прямой демократии» (группа №11: Марий Эл, Костромская и Нижегородская области)
Андрей Анатольевич Астахов 1986 г. р., инженер АО «ТОП Энерго»;
Алексей Михайлович Рогов 1987 г. р., руководитель службы безопасности ООО «ТМХ Текнологии»;
Юлия Сергеевна Тютявина-Каштанова 1979 г. р., самозанятая;
Игорь Алексеевич Петров 1987 г. р., научный сотрудник Курчатовского института;
Елизавета Ивановна Полканова 1992 г. р., временно неработающая;
Тамара Петровна Попова 1954 г. р., пенсионер.
«Зеленые» (группа №20, Нижегородская область)
Алексей Борисович Гроза 1976 г. р., директор АНО «Центр АртЛуга»;
Татьяна Михайловна Грязнова 1984 г. р., временно неработающая;
Ксения Михайловна Жук 2003 г. р., специалист по продвижению АНО «Природно-культурный центр Артемовские луга»;
Ярослав Сергеевич Кривцов 2004 г. р., директор ООО «Фаворит»;
Евгений Максимович Волков 2003 г. р., предприниматель;
Никита Иванович Маслов 2000 г. р., кладовщик ООО «Технотест»;
Владимир Витальевич Уханов 1971 г. р., главный инженер МКУ «ОРУ ЖКХ».
«Справедливая Россия» (группа № 9: Марий Эл, Мордовия, Чувашия, Нижегородская область)
Игорь Александрович Ананских 1966 г. р., депутат Госдумы;
Татьяна Борисовна Гриневич 1976 г. р., руководитель фракции в ЗС НО;
Наталия Владимировна Глущенко 1970 г. р., советник председателя партии;
Федор Михайлович Степанов 1989 г. р., зампредседателя комитета государственного совета Чувашии по жилищной политике и инфраструктурному развитию;
Тимур Владимирович Гераськин 1970 г. р., депутат госсобрания Мордовии;
Алексей Алексеевич Кожухов 1983 г. р., директор АНО СК «Центр спортивного воспитания», депутат гордумы Нижнего Новгорода;
Иван Сергеевич Семенов 1992 г. р., директор ООО «Вектор», депутат Новочебоксарского городского собрания депутатов Чувашии.
Илья Николаевич Тумаков 1990 г. р., руководитель АНО «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения», депутат собрания депутатов Ядринского округа Чувашии.
«Родина» (группа №36: Мордовия, Нижегородская и Пензенская области)
Алексей Андреевич Камраков 1981 г. р., директор досугового центра «Надежда»;
Илья Евгеньевич Ермилов 1981 г. р., замдиректора центра «Надежда»;
Максим Евгеньевич Чертановский 1983 г. р., гендиректор ООО «Ярренинвест»;
Вадим Борисович Зайцев 1966 г. р., директор музыкальной школы №13
Егор Юрьевич Малютин 1988 г. р., предприниматель.
КПРФ (группа №13: Мордовия, Нижегородская область)
Владислав Иванович Егоров 1969 г. р., депутат Госдумы;
Дмитрий Викторович Кузякин 1961 г. р., помощник депутата Госдумы, депутат госсобрания Мордовии;
Роман Владимирович Кабешев 1971 г. р., зампредседателя комитета ЗСНО по экологии;
Александр Сергеевич Александров 1995 г. р., второй секретарь мордовского отделения КПРФ, член совета депутатов Саранска;
Александр Георгиевич Терентьев 1966 г. р., гендиректор ООО ЧОО «Комбат», депутат гордумы Дзержинска;
Василий Федорович Полынов 1954 г. р., гендиректор ЗАО «Рузаевский Полимер», член совета депутатов городского поселения Рузаевка (Мордовия).
«Партия пенсионеров» (группа №33: Мордовия, Владимирская, Нижегородская и Пензенская области)
Александр Владимирович Цопов 1960 г. р., депутат заксобрания Нижегородской области на постоянной основе (от «Единой России»);
Инна Федоровна Карташова 1963 г. р., директор Владимирского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, депутат заксобрания Владимирской области;
Иван Николаевич Романов 1959 г. р., пенсионер
Андрей Анатольевич Копосов 1973 г. р., начальник хозотдела нижегородской городской больницы №24
Филипп Максимович Долганов 1986 г. р., замдиректора Владимирского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних;
Валерий Владимирович Леушкин 1963 г. р., помощник депутата ЗС НО Александра Цопова;
Евгений Юрьевич Гагарин 1992 г. р., замдиректора владимирской школы №36
Людмила Ивановна Попкова 1983 г. р., завотделением Владимирского социально-реабилитационного центр для несовершеннолетних;
Алексей Николаевич Ризоватов 1985 г. р., региональный менеджер по продажам ООО «ГК Эльф»;
Евгений Сергеевич Сафонов 1982 г. р., завотделением нижегородской больницы №39;
Наталья Сергеевна Шашкина 1985 г. р., главный бухгалтер Владимирского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.
«Коммунисты России» (группа №27: Костромская и Нижегородская области)
Александр Николаевич Соколов 1971 г. р., первый секретарь НРО партии;
Алексей Алексеевич Кондаков 1990 г. р., водитель у ИП Кондакова М. В.;
Яков Юрьевич Хубулов 1983 г. р., директор ООО «Славли».
«Новые люди» (группа №25: Мордовия, Кировская, Нижегородская и Рязанская области)
Дарья Олеговна Кислицына 1989 г. р., директор департамента региональных программ АНО «Экспертный институт социальных исследований»;
Павел Михайлович Солодкий 1962 г. р., уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области;
Андрей Николаевич Иглин 1977 г. р., гендиректор ООО «ПСК "РесурсЭнергоСтрой"»;
Владислав Геннадьевич Тулаев 1989 г. р., гендиректор ООО «КУД»;
Артур Суренович Завьялов 1999 г. р., проектный директор БФ «Экосфера».