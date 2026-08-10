Проект закона о росте штрафов за мусор и СИМ поступил в нижегородский парламент

Губернатор внес в заксобрание Нижегородской области проект поправок в региональный КоАП об ужесточении административной ответственности за нарушения в сфере благоустройства. Размер штрафов по большинству таких нарушений не пересматривали с 2012 года, отмечается в пояснительной записке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Так, в статье 3.1 штрафы за нарушение правил обеспечения чистоты и порядка для граждан увеличивают с 2-3 тыс. руб. до 2,5-5 тыс., для должностных лиц — с 4-8 тыс. до 25-35 тыс. руб., для юридических лиц — с 20-40 тыс. до 150-400 тыс. руб.

Кроме того, вводится ответственность за нарушение требований к содержанию детских, спортивных и контейнерных площадок, а также за складирование или сброс снега и наледи со снегоуборочной техники.

В статье 3.5 для аварийных работ устанавливается срок восстановления благоустройства, вводится ответственность за производство работ по истечении срока действия ордера и за невосстановление благоустройства после земляных и ремонтных работ.

В статье 3.8 расширяют перечень объектов, запрещенных к размещению на газонах, детских и спортивных площадках. В него включают прицепы и средства индивидуальной мобильности. Также вводится ответственность за оставление СИМ вне специальных парковок для них и за передвижение в запрещенных местах: штрафы для физлиц составят 3-5 тыс. руб., для должностных – 15-30 тыс. руб., для юрлиц – 90-180 тыс. руб.

В статье 3.9, в том числе, вводится ответственность за сброс снега с кровель на тротуары, уточняется ответственность за неустановку урн.

В пояснительной записке отмечается также, что при уплате штрафа в течение 20 дней есть возможность его снижения вдвое.

Галина Шамберина