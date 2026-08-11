Нижегородского экс-депутата Михаила Дикина приговорили к обязательным работам

Нижегородца Михаила Дикина, бывшего в конце 90-х — начале нулевых депутатом заксобрания Нижегородской области, приговорили к 280 часам обязательных работ за угрозу убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ). Бывший зампред ЗС НО и предприниматель, отсидевший более десяти лет за покушение на убийство, в 2024 году вступил в конфликт с водителем около торгового центра «Небо».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший депутат заксобрания Нижегородской области Михаил Дикин (на переднем плане)

Фото: Михаил Солунин / Коммерсантъ Бывший депутат заксобрания Нижегородской области Михаил Дикин (на переднем плане)

Фото: Михаил Солунин / Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе областного суда, 10 ноября 2024 года Михаил Дикин в ходе словесного конфликта по поводу манеры вождения угрожал потерпевшему газовым пистолетом и нанес ему несколько ударов в область грудной клетки. На протяжении всего конфликта подсудимый высказывал угрозы убийством.

Вину бывший депутат не признал. Приговор в законную силу пока не вступил.

Галина Шамберина