С маркетплейса — в реестр

Правительство Нижегородской области формирует реестр предпринимателей, потерявших товар из-за многочисленных атак беспилотников на склады Wildberries. Пока речь идет примерно о 80 селлерах, официально обратившихся в областной минпром. Конкретные меры их поддержки власти рассчитывают обсудить на совместном совещании с представителями маркетплейса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Ситуация, в которой оказались нижегородские предприниматели, торгующие на маркетплейсе Wildberries, из-за атак беспилотников на склады маркетплейса, обсуждалась 12 августа на встрече заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Гнеушева с бизнесом в Торгово-промышленной палате региона.

Как писал «Ъ», из-за практически ежедневных атак украинских БПЛА на логистическую инфраструктуру Wildberries в разных регионах платформа, по оценкам Data Insight, потеряла 16% складских площадей. В общей сложности у компании 209 логистических объектов на 5,6 млн кв. м. Стоимость товаров на пострадавших складах превышает 400 млрд руб. Стандартные полисы страхования складов Wildberries не покрывают ущерба от ударов БПЛА. Объединенная компания Wildberries & Russ начала «добровольные поддерживающие выплаты» предпринимателям за поврежденные товары, но суммы не покрывают убытков. Ассоциация представителей электронной торговли и Союз продавцов маркетплейсов обратились к федеральным властям за дополнительной поддержкой селлеров. Среди мер, которые обсуждаются с пострадавшими предпринимателями в разных регионах, — заморозка процентов по кредитам, введение моратория на банкротства продавцов, возможность бесплатно вывезти товары со складов.

На встрече в ТПП предприниматель Наталья Унгурян прямо спросила заместителя губернатора, что ей делать. Она торгует канцелярскими товарами для детских садов, школ и различных развивающих центров и озабочена тем, что к 1 сентября не может выйти на рынок. В Wildberries ей пока выдали только справку, подтверждающую обстоятельства потерь. «Точных цифр ущерба, нанесенной нашей продукции, от компании мы так и не получили, но после внутреннего анализа оценили убытки примерно в 2,5 млн руб.», — констатировала предприниматель.

Коллегу поддержала другая пострадавшая предприниматель Анна Шигапова. «Я занимаюсь продажей китайских товаров. Оформила досудебную претензию, а также общалась с поддержкой компании по поводу невозможности забрать товар. На это я получила письмо о том, что произошел технический сбой. Запросила остатки по моей продукции, что сохранилась на складах, но и об этом у меня пока нет никакой информации», — рассказала она «Ъ-Приволжье».

Андрей Гнеушев пояснил, что региональный минпром в настоящее время создает реестр предпринимателей, потерявших товар на сгоревших складах Wildberries. По словам заместителя губернатора, попавшие в перечень представители бизнеса смогут рассчитывать на поддержку, ее варианты сейчас прорабатываются.

Заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Елена Омельяненко уточнила порядок действий: для признания пострадавшим и попадания в региональный реестр предприниматель должен провести инвентаризацию товаров, потерянных на сгоревших складах, и представить в региональный минпром сумму убытка.

Наталья Унгурян предложила реализовать свою продукцию на каком-либо мероприятии городского или регионального уровня, которое, возможно, будет приурочено к началу нового учебного года. Обсуждался и вариант участия в различных социальных проектах, связанных с учебными учреждениями. Заместитель губернатора поддержал инициативу.

Конкретные меры поддержки представители областного минпрома планируют обсуждать на совещании с региональными предпринимателями и представителями Wildberries. По словам Елены Омельяненко, оно состоится на следующей неделе.

Егор Емельянов