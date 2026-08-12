Язык за субами

Как выяснил «Ъ», бывший замдиректора ГУММиД Нижнего Новгорода Илья Беба полностью признал вину в превышении полномочий и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности с капремонтом путепровода Мызинского моста. По фабуле дела, подсудимый надавил на подрядчика «Экострой» и угрозами навязал субподрядчиком подконтрольное своему отцу ООО «Дорилмост». Илья Беба воспользовался правом не свидетельствовать против себя и не стал давать показания в суде, однако на предварительном следствии подтвердил, что собирался уйти в «Дорилмост» и предупредил представителя подрядчика Арутюна Урфаляна, что не примет работы. Господин Урфалян уведомил суд, что не имеет претензий к Илье Бебе.

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Бывший замдиректора Главного управления по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей Нижнего Новгорода (ГУММиД) Илья Беба полностью признал вину в превышении полномочий и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Тем не менее, суд 12 августа не смог допросить его по обстоятельствам уголовного дела: подсудимый воспользовался ст. 51 Конституции РФ, которая позволяет не свидетельствовать против себя, выяснил «Ъ».

Илью Бебу обвинили в лоббировании интересов подконтрольного его отцу ООО «Дорилмост», которое он в статусе руководителя ГУММиД навязал субподрядчиком компании «Экострой» на ремонт путепровода Мызинского моста. По фабуле дела, муниципальный контракт стоимостью 236,2 млн руб. в апреле 2024 года выиграла компания «Дормострой» из Ивановской области, а «Экострой» получила субподряд и обязалась завершить работы к концу 2026 года. Однако Илья Беба угрозами решил навязать на субподряд «Экострою» компанию «Дорилмост», полагает следствие.

В связи с отказом Ильи Бебы от допроса в суде, прокурор огласила его показания, которые он давал на предварительном следствии. Из них следовало, что ООО «Дорилмост» зарегистрировали в 2023 году, компанией фактически руководил отец подсудимого Андрей Беба. Илья Беба как замглавы ГУММиД подписывал контракт с ООО «Дормострой» и позднее узнал, что генподрядчик нанял «Экострой». Из корыстной заинтересованности он решил навязать компанию отца субподрядчиком: в будущем Илья Беба собирался уволиться из ГУММиД и перейти в «Дорилмост». Участие в муниципальном заказе помогло бы компании не только увеличить активы, которыми мог распоряжаться Илья Беба, но и получить дополнительный опыт ремонта путепроводов и мостов, чтобы повысить шансы на победы в торгах. Фактически подсудимый пролоббировал интересы «Дорилмост», следовало из его показаний.

Сначала к Арутюну Урфаляну из ООО «Экострой» обратился Андрей Беба и предложил ему отдать субподряд за 5% прибыли от контракта. Однако тот отказал и попросил 15%, отмечается в материалах дела. Запрошенная сумма была убыточной для ООО «Дорилмост», и в переговоры вмешался Илья Беба. Он встретил Арутюна Урфаляна у здания ГУММиД и стал показывать ему кадры со стройплощадки, предупредив, что предприниматель не сможет сдать работы. Позднее он сообщил гендиректору ГУММиД Андрею Левдикову (в июне его осудили на пять лет строгого режима за взятки и мошенничество), что будет «жестко давить» на субподрядчика, отметил прокурор.

Господина Урфаляна суд в итоге так и не допросил: тот уехал в Армению и оттуда прислал письмо, в котором сообщил, что не может явиться по состоянию здоровья и не имеет претензий к Илье Бебе. Ущерб 4,7 млн руб. полностью погасил Андрей Беба. Ранее в суде он рассказал, что «Экострой» не вышел на стройплощадку и не планировал приступать к работам: у компании не было ни опыта, ни техники, ни кадров, и контракт оказался под угрозой срыва. Андрей Беба решил вмешаться и вел переговоры с «Экостроем», который попросил «грабительские» 15% за субподряд при норме 5%. В итоге с компанией удалось договориться за 13% с рассрочкой платежа, однако компания ушла в процедуру банкротства, как и подрядчик «Дормострой», а «Дорилмост» осталась единственной на ремонте путепровода.

Приговор Илье Бебе суд огласит в конце августа.

Роман Рыскаль