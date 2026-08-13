Налоговая подала иск о банкротстве Дмитрия Барыкина

Межрайонная ИФНС России №7 по Омской области подала иск о банкротстве Дмитрия Барыкина в Арбитражный суд Нижегородской области, следует из картотеки суда. Фамилия, имя и отчество ответчика совпадают с данными бывшего директора нижегородского завода «Красный Якорь», объявленного в розыск в Московской области по уголовной статье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2025 году Дмитрий Барыкин был заочно арестован по уголовному делу о мошенничестве в отношении ПАО «Долгопрудненское научно-производственное предприятие» (ДНПП, г. Долгопрудный). Также его обвинили в отмывании денежных средств либо иного имущества, полученных преступным путем. В Главном следственном управлении СК России по Московской области не комментировали уголовное дело.

Судя по картотеке, задолженность Дмитрия Барыкина превысила 3,1 млн руб. При этом база ФССП содержит сведения о долге Дмитрия Барыкина на аналогичную сумму перед Межрайонной ИФНС №22 по Нижегородской области.

Владимир Зубарев