Главные новости за 12 августа. Кубань, Крым, Адыгея

В Новороссийске произошла массированная атака БПЛА, в результате падения обломков повреждены шесть жилых домов, одно коммерческое строение, строительная площадка. Также произошло обрушение надземного путепровода на улице Магистральной.

СКР возбудил уголовное дело о теракте по факту массированной атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру Краснодарского края. Погибли два человека, пострадали 12 человек, повреждены жилые дома и другие объекты.

ФАС признала ООО «Зеленый город» и ООО «Кубаньэнергостройремонт» виновными в картельном сговоре на торгах по планировке зеленых зон для МКУ «Центр озеленения и экологии» на сумму 200,2 млн руб. Им грозят оборотные штрафы, материалы переданы в правоохранительные органы.

Конкурсный управляющий ООО «Метресурс» Ольга Галотина подала в Арбитражный суд Краснодарского края заявление о взыскании с учредителя компании Андрея Андреева убытков в размере 146,7 млн руб. 31 марта 2025 года суд ввел в отношении должника процедуру наблюдения и утвердил Ольгу Галотину временным управляющим.

В хуторе Ленина под Краснодаром загорелся склад с пластиковой продукцией площадью 1,7 тыс. кв. м, огонь перекинулся на сухую растительность (500 кв. м), эвакуировали 40 человек, пострадавших нет. Группировку спасателей увеличили до 86 человек и 30 единиц техники.

Число пострадавших при ночной атаке БПЛА на побережье Краснодарского края выросло до 24 человек, трое погибли, 12 госпитализированы, двое — взрослый и ребенок — в тяжелом состоянии. Власти начали оценку ущерба и помощь пострадавшим.

В Новороссийске после массированной атаки БПЛА ввели режим ЧС, повреждены школа, спортшкола, колледж и два водовода. Подачу воды приостановили, один водовод уже восстановили, ведут подомовые обходы и составляют акты для выплат.