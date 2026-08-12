В Новороссийске до конца дня восстановят движение на поврежденной БПЛА дороге

В Новороссийске до конца дня 12 августа восстановят движение по поврежденному при атаке БПЛА участку улицы Магистральной. Сейчас проезд по дороге перекрыт. Глава города Андрей Кравченко заверил, что восстановительные работы завершат в течение дня. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Повреждение дорожного полотна произошло в результате атаки беспилотников на Новороссийск в ночь на 12 августа. По информации губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, после повреждения дороги движение транспорта на участке улицы Магистральной перекрыли. Глава региона сообщил, что муниципальные службы должны восстановить проезд до конца дня.

Ночью Новороссийск подвергся массированной атаке БПЛА и безэкипажных катеров. В результате пострадали жилые дома и объекты городской инфраструктуры. Повреждения также получили общеобразовательная школа, техникум и спортивная школа.

В одной из школ пострадал фасад. На территории техникума после падения фрагментов БПЛА загорелись мастерские, пожар ликвидировали. В здании спортивной школы выбило стекла. Власти города планируют завершить восстановление образовательных учреждений до начала нового учебного года.

Помимо Новороссийска, повреждения жилых домов после ночной атаки зафиксировали в Геленджике, Анапе и Темрюкском районе. В Анапе пострадали два человека, в Геленджике — еще два. В поселке Волна Темрюкского района после падения обломков БПЛА погиб мужчина.

В Новороссийске в результате атаки погиб восьмилетний ребенок, восемь жителей получили ранения. Повреждения получили четыре предприятия и 21 жилое здание. Также произошло обрушение надземного путепровода на улице Магистральной, движение по которому перекрыли.

Прокуратура Краснодарского края взяла на контроль соблюдение прав граждан после атаки. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атак на гражданские объекты в регионе.

Восстановление дорожного полотна на улице Магистральной власти города планируют завершить до конца 12 августа, после чего движение транспорта на поврежденном участке должно возобновиться.

Мария Удовик