В Новороссийске после атаки БПЛА обрушился путепровод на улице Магистральной

В Новороссийске в результате атаки беспилотных летательных аппаратов произошло обрушение надземного путепровода на улице Магистральной. Об этом в своем Макс-канале сообщил глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Движение автотранспорта перекрыто, объезд — по улице Портовой либо через село Кирилловка. Принимаются все необходимые меры для скорейшего устранения последствий»,— написал господин Кравченко.

На месте происшествия работают оперативные службы. Специалисты оценивают масштаб повреждений, и, по данным мэра, принимаются все необходимые меры для скорейшего устранения последствий.

Наталья Решетняк