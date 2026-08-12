В Новороссийске после атаки БПЛА ввели режим чрезвычайной ситуации

В Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации после массированной атаки беспилотных летательных аппаратов. После отмены угрозы атаки на места повреждений выехали оперативные службы. В городе развернули штаб, который координирует работу служб по устранению последствий происшествия, сообщил мэр Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Сейчас специалисты обследуют территории на наличие фрагментов БПЛА. Рабочие группы проводят подомовые обходы. По каждому адресу с повреждениями составят акты оценки ущерба, которые необходимы для последующих выплат. Управляющие компании и ремонтные бригады приступили к расчистке территорий.

По уточненным данным, повреждения получили здания общеобразовательной и спортивной школ, а также колледж в Восточном районе Новороссийска. Кроме того, произошел порыв двух подающих водоводов. Из-за этого подачу воды в городе приостановили.

Повреждение первой очереди водовода уже устранили. После этого специалисты провели запуск, промывку и заполнение трубопровода. Сейчас они монтируют новый участок трубы второй очереди ТГВ длиной четыре метра.

В городе продолжается обследование поврежденных объектов и территорий. Пострадавшим оказывают необходимую помощь. Отдельно отмечается, что помощь получают жители, которые находятся в больницах.

Информацию о принятых мерах и ситуации в Новороссийске в режиме реального времени докладывают губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву.

Ранее сообщалось, что в ночь с 11 на 12 августа ВСУ предприняли массированную комбинированную атаку на Новороссийск с использованием БПЛА и безэкипажных катеров, которая длилась более восьми часов: в результате погиб восьмилетний ребенок, ранения получили восемь мирных жителей (в том числе несовершеннолетний, некоторые в тяжелом состоянии), повреждены 21 жилой дом, четыре предприятия, обрушился надземный путепровод на улице Магистральной. Атаки также затронули Анапу (поврежден жилой дом, двое пострадавших), Геленджик (три частных дома, двое раненых) и Темрюкский район (погиб мужчина), СКР возбудил уголовное дело о теракте.

Мария Удовик