С основателя краснодарского ООО «Метресурс» взыскивают 146,7 млн рублей убытков

Конкурсный управляющий ООО «Метресурс» Ольга Галотина 10 августа 2026 года подала в Арбитражный суд Краснодарского края заявление о взыскании с учредителя компании Андрея Андреева убытков в размере 146,7 млн руб. в пользу общества. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Банкротное производство в отношении компании возбуждено определением Арбитражного суда Краснодарского края от 27 декабря 2024 года на основании заявления банка о признании общества несостоятельным.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Метресурс» зарегистрировано в 2018 году в Краснодаре. Основной вид деятельности — оптовая торговля отходами и ломом. Учредитель — Андрей Андреев. Уставный капитал — 10 тыс. руб. За 2025 год прибыль компании составляет 205 тыс. руб., выручка — 117,1 млн руб.

31 марта 2025 года суд ввел в отношении должника процедуру наблюдения и утвердил Ольгу Галотину временным управляющим. Соответствующее сообщение опубликовано в официальном источнике 7 мая 2025 года.

Тат Гаспарян