Под Краснодаром загорелся склад площадью 1,7 тысячи кв. метров

Крупный пожар произошел днем 12 августа в хуторе Ленина в пригороде Краснодара. Возгорание возникло в складском помещении с пластиковой продукцией площадью 1,7 тыс. кв. м. Кроме того, огонь распространился на сухую растительность на прилегающей территории площадью 500 кв. м, уточняет ТАСС. Существует угроза дальнейшего распространения огня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Костюков / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Костюков / Коммерсантъ

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, с территории склада эвакуировали 40 человек. Информации о пострадавших не поступало. Для ликвидации пожара группировку увеличили до 86 человек и 30 единиц техники. Спасатели продолжают тушение и принимают меры для недопущения распространения огня на большую площадь.

Первоначально сообщалось, что на месте работают 45 специалистов и 17 единиц техники. После уточнения обстановки число привлеченных к тушению специалистов и техники увеличили.

В сообщении ГУ МЧС России по Краснодарскому краю также приведены данные о пожарной обстановке в регионе с начала года. С января 2026 года в Краснодарском крае зарегистрировали 3053 пожара. В результате этих происшествий погибли 99 человек, еще 69 получили травмы. За аналогичный период прошлого года в крае произошло 3363 пожара. Тогда погибли 110 человек, травмы получили 63 человека.

Таким образом, число зарегистрированных пожаров за год сократилось с 3,4 тыс. до 3 тыс. случаев. Количество погибших снизилось со 110 до 99 человек, при этом число пострадавших с травмами выросло с 63 до 69 человек.

Среди основных причин возникновения пожаров в регионе называют неосторожное обращение с огнем, неисправность электрооборудования, умышленные поджоги и неисправность печного оборудования.

Ранее в июле пожар произошел в Анапе на улице Гребенской. На территории стадиона «Спартак» загорелась трибуна. Огонь распространился на площади 30 кв. м. Пожар ликвидировали, пострадавших не было.

Мария Удовик