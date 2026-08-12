Под Краснодаром загорелся склад площадью 1,7 тысячи кв. метров
Крупный пожар произошел днем 12 августа в хуторе Ленина в пригороде Краснодара. Возгорание возникло в складском помещении с пластиковой продукцией площадью 1,7 тыс. кв. м. Кроме того, огонь распространился на сухую растительность на прилегающей территории площадью 500 кв. м, уточняет ТАСС. Существует угроза дальнейшего распространения огня.
Фото: Дмитрий Костюков / Коммерсантъ
По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, с территории склада эвакуировали 40 человек. Информации о пострадавших не поступало. Для ликвидации пожара группировку увеличили до 86 человек и 30 единиц техники. Спасатели продолжают тушение и принимают меры для недопущения распространения огня на большую площадь.
Первоначально сообщалось, что на месте работают 45 специалистов и 17 единиц техники. После уточнения обстановки число привлеченных к тушению специалистов и техники увеличили.
В сообщении ГУ МЧС России по Краснодарскому краю также приведены данные о пожарной обстановке в регионе с начала года. С января 2026 года в Краснодарском крае зарегистрировали 3053 пожара. В результате этих происшествий погибли 99 человек, еще 69 получили травмы. За аналогичный период прошлого года в крае произошло 3363 пожара. Тогда погибли 110 человек, травмы получили 63 человека.
Таким образом, число зарегистрированных пожаров за год сократилось с 3,4 тыс. до 3 тыс. случаев. Количество погибших снизилось со 110 до 99 человек, при этом число пострадавших с травмами выросло с 63 до 69 человек.
Среди основных причин возникновения пожаров в регионе называют неосторожное обращение с огнем, неисправность электрооборудования, умышленные поджоги и неисправность печного оборудования.
Ранее в июле пожар произошел в Анапе на улице Гребенской. На территории стадиона «Спартак» загорелась трибуна. Огонь распространился на площади 30 кв. м. Пожар ликвидировали, пострадавших не было.