ФАС раскрыла картельный сговор при озеленении Краснодара на 200 млн рублей

ФАС России признала ООО «Зеленый город» и ООО «Кубаньэнергостройремонт» виновными в картельном сговоре на торгах по планировке зеленых зон и общественных пространств для нужд МКУ «Центр озеленения и экологии». Сумма контракта составляла 200,2 млн руб., сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным антимонопольной службы, компании вступили в сговор, чтобы искусственно поддержать цену и не допустить ее снижения от начальной. Участники заранее распределили роли: один из них, имея реальный опыт выполнения аналогичных работ, намеренно не предоставил подтверждающие документы по одному из критериев, что обеспечило победу определенному партнеру — ООО «Зеленый город».

В ходе расследования выявлены доказательства: использование единой цифровой инфраструктуры, наличие общих сотрудников в обеих организациях, устойчивые финансово-хозяйственные связи между компаниями.

Компаниям грозят оборотные штрафы. Материалы дела переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Алина Зорина