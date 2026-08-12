Число пострадавших при ночной атаке на Кубань выросло до 24 человек

Число пострадавших в результате ночной атаки на побережье Краснодарского края выросло как минимум до 24 человек. Три человека погибли, в том числе восьмилетний ребенок. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По словам главы региона, минувшей ночью побережье края подверглось массированному налету нескольких сотен беспилотников. В результате атаки число погибших увеличилось до трех человек. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.

Из 24 пострадавших 12 человек госпитализировали. Двое из них — взрослый и ребенок — находятся в тяжелом состоянии. Остальным пострадавшим медицинскую помощь оказали амбулаторно. Все они получают необходимую медицинскую помощь.

Основная часть ударов пришлась по Новороссийску. Там повреждения получили около 60 жилых домов. По данным главы города Андрея Кравченко, комиссии уже начали оценивать причиненный ущерб. При этом в пунктах временного размещения пострадавших сейчас нет. Часть жителей разместилась в гостиницах, другие уехали к родственникам.

В Геленджике повреждения зафиксировали в микрорайоне Голубая Бухта. Там пострадали около 20 домов, три из них полностью разрушены. Для жителей поврежденных домов предоставили временное жилье в санаториях.

Повреждения также получили частные дома в Анапе и Темрюкском районе. В регионе продолжается работа по оценке последствий ночной атаки и оказанию помощи пострадавшим.

Господин Кондратьев поручил в кратчайшие сроки решить вопросы жителей, пострадавших в результате атаки. Речь идет о восстановлении документов, помощи с ремонтом жилья и получении предусмотренных выплат.

Мария Удовик