Главные новости недели в Нижегородской области к 9 августа

Нижегородский ОКО отозвал иск к ФАС по жалобе на «Роскапстрой». Арбитражный суд Москвы прекратил производство по жалобе АО «Объединенный коммунальный оператор» на Федеральную антимонопольную службу, которая не стала включать подрядчика реконструкции очистных сооружений ФАУ «Роскапстрой» в реестр недобросовестных поставщиков.

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Генпрокуратуру просят проверить реквизицию нижегородской недвижимости. Как стало известно «Ъ», в Генпрокуратуру РФ подано обращение с просьбой проверить законность схемы, которая позволяет изымать исторические дома и земельные участки в центре Нижнего Новгорода на основании режима ЧС. Минимущества считает ее законной и настаивает, что механизм защищает граждан от опасных зданий.

Нижегородского экс-депутата Николая Шумилкова выпустили из СИЗО. Директору домоуправляющей компании в Сормовском районе изменили меру пресечения на домашний арест.

Нижегородское УФАС выдало предупреждения сетям АЗС Irbis и «Опти» из-за цен на бензин. Антимонопольное ведомство усмотрело признаки нарушения закона о защите конкуренции в деятельности ООО «ВНП», «ТехноАЗС» и ООО «Техноторг».

Минфин Нижегородской области подготовил законопроект о переходе на АУСН. Предполагается, что закон о специальном налоговом режиме «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» вступит в силу 1 января 2027 года.

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Канат Нижегородской канатной дороги через Волгу планируют восстановить в начале сентября. Переправа между Нижним Новгородом и Бором не работает больше месяца.

Первую опору канатной дороги через Оку установили в Нижнем Новгороде. Всего их будет 15, достроить дорогу обещают в 2027 году.

Убыточное МП «Нижегородское метро» объявило, а затем отменило закупку Volga K50 в лизинг за 9,2 млн рублей.

Контракты на ремонт дорог Нижегородской области за 16,2 млрд рублей получили три компании. Главное управление автодорог региона в июле — начале августа заключило 20 контрактов с АО «АБЗ-Дорстрой», ООО «Автотрасса» и ООО «ДСК "Гранит"».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бизнесмен Дмитрий Аржанов

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Бизнесмен Дмитрий Аржанов

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Прокурор запросил для нижегородского бизнесмена Дмитрия Аржанова 18 лет колонии. Бывшего совладельца «ТНС энерго» судят по обвинению в хищениях почти 15 млрд руб. у «МРСК Центра» и «МРСК Центра и Приволжья».

Апелляция утвердила конфискацию актива семьи бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода Ильи Штокмана. В доход государства обратят 328 млн руб. и недвижимость, которые, по данным прокуратуры, были получены за счет взятки от экс-депутата Карима Ибрагимова.

Из-за атаки БПЛА в Нижегородской области пострадали трое взрослых и ребенок. В ночь на 6 августа беспилотник в результате радиоподавления врезался в дерево, разлетевшиеся осколки спровоцировали пожар в квартире близлежащего дома.