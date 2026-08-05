Контракты на ремонт нижегородских дорог за 16 млрд рублей получили три компании

Главное управление автодорог Нижегородской области в июле — начале августа заключило 20 контрактов на ремонт дорог, который требуется провести в 2026—2028 годах. Общая стоимость контрактов превысила 16,2 млрд руб., подсчитал «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Победителями стали три подрядчика. Пока наибольшая сумма контрактов, 6,98 млрд руб., — у АО «АБЗ-Дорстрой» из Санкт-Петербурга. Этому подрядчику предстоит отремонтировать дороги регионального значения в Дзержинске, Выксе, муниципальном округе Бор, Воротынском, Лысковском, Сосновском, Починковском, Большеболдинском, Володарском, Балахнинском, Богородском и Вознесенском округах.

ООО «Автотрасса» из города Вольска Саратовской области получило контракты на 5,52 млрд руб. — на дороги в Сеченовском, Краснооктябрьском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Богородском, Павловском, Пильнинском, Бутурлинском округах и Кстовском районе Нижнего Новгорода.

С ООО «ДСК "Гранит"» из Нижнего Новгорода заключили контракты на 3,71 млрд руб. — на ремонт участков дорог в Шахунье, Уренском, Ветлужском, Варнавинском, Воскресенском, Шарангском и Тонкинском округах.

Как писал «Ъ-Приволжье», один из прежних крупных генподрядчиков — «Нижегородавтодор» — обанкротился. Сейчас субподрядчики в суде пытаются взыскать с областных властей долги за ремонт дорог по прежним контрактам.

Галина Шамберина