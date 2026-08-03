Метры реагирования

Как стало известно «Ъ», в Генпрокуратуру РФ подано обращение с просьбой проверить законность схемы реквизиции недвижимости, которую используют нижегородские власти. Механизм позволяет изымать исторические дома и земельные участки в центре Нижнего Новгорода у собственников на основании введенного муниципалитетом режима ЧС, затем некоторые объекты скупают инвесторы. Минимущества Нижегородской области считает реквизицию законной и настаивает, что механизм защищает граждан от опасных зданий и позволяет отреставрировать памятники архитектуры, которые собственники сами доводят до критического состояния.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

«Ъ» ознакомился с обращением партнера юридической фирмы «Трубор» Николая Андрианова в Генеральную прокуратуру РФ и контрольно-счетную палату Нижегородской области с просьбой проверить законность реквизиции зданий и земельных участков в центре Нижнего Новгорода. Этот механизм позволяет областному минимущества изымать недвижимость у собственников через суд на основании локального режима ЧС, который муниципалитет вводит в отношении реквизируемых объектов под предлогом угрозы их обрушения. В некоторых случаях изъятую таким образом недвижимость продают на аукционах инвесторам.

Как писал «Ъ», в 2025 году историческую усадьбу Седова — дом с флигелем и лавкой на улице Студеной — приобрело московское ООО «Возрождение» под гостиницу, и семья одного из собственников Романа Суслова утратила единственное жилье, а предложенной компенсации оказалось недостаточно на покупку нового. На центральном променаде — Большой Покровской — власти изъяли половину квартир в доме № 4 под предлогом его аварийного состояния и планировало реквизировать помещение ресторана. По иску минимущества суд реквизировал доли земельного участка и квартиры в доме 1917 года постройки на улице Ильинской, а в Холодном переулке — объект культурного наследия «Дом мещанина Я.К. Рыбина», который вместе с тремя другими зданиями затем купило ООО «Октава» владельца круизной компании «Гама» Дмитрия Галкина.

Последнюю сделку прежние собственники земельного участка и дома мещанина сейчас оспаривают в суде, также они добиваются решения об изъятии земли, возврата реквизированного имущества и просят признать действия муниципальных властей о введении режима ЧС и минимущества о реквизиции незаконными. Представляющий их интересы господин Андрианов в своем обращении в Генпрокуратуру пишет, что по закону о защите населения от ЧС министерство не вправе принимать решения о реквизиции для ликвидации ЧС муниципального характера и расходовать бюджетные средства на возмещения собственникам: юрист утверждает, что это нарушает нормы Бюджетного кодекса РФ.

В рамках судебного разбирательства вокруг Дома мещанина Я.К. Рыбина МЧС в своем письме (копия есть у «Ъ») разъяснило, что режим ЧС в отношении земельного участка в Холодном переулке действовал необоснованно. В обращении отмечается, что в 2024-2025 годах мэрия приняла 40 постановлений о введении локального режима ЧС — в 5 раз больше числа ЧС, которые МЧС зарегистрировало в Нижегородской области.

По мнению Николая Андрианова, утвержденный в 2020 году правительством Нижегородской области порядок реквизиции фактически вводит под предлогом ликвидации ЧС процедуру изъятия привлекательных для инвесторов участков и недвижимости для дальнейшей продажи, он не мог быть утвержден областной прокуратурой в рамках закона. Он просит Генпрокуратуру оценить действия властей и нижегородского управления ведомства и принять меры, а контрольно-счетную палату Нижегородской области — проверить обоснованность расходов на 434 млн руб., которые, по его подсчетам, вчетверо превысили причиненный чрезвычайными ситуациями ущерб в регионе в 2024-2025 годах с учетом, что областной бюджет вправе финансировать ЧС межмуниципального и межрегионального, а не местного характера.

В минимущества Нижегородской области не согласны с доводами Николая Андрианова и считают свои действия законными. Дом мещанина Я. К. Рыбина реквизировали по решению суда, который постановил компенсировать собственниками 17,8 млн руб., однако они не обратились в министерство за выплатами. А права собственности Нижегородской области на дом после реквизиции были официально зарегистрированы. Реквизиция необходима для устранения угроз жизни и здоровью граждан от находящихся в неудовлетворительном состоянии зданий и приведения в порядок ценных зданий и памятников архитектуры, владельцы которых долго бездействуют и доводят объект до критического состояния. «Когда в областном центре стоят дома, не только портящие облик города, но и потенциально опасные — это недопустимая ситуация», — сообщили «Ъ» в министерстве.

Если собственники самостоятельно сносят или ремонтируют недвижимость, режим ЧС и решение о реквизиции отменяют. Причины ЧС устранили пять собственников домов в переулке Мельничном, на улицах Полтавской-Республиканской, Гоголя и Нижегородской. К 800-летию Нижнего Новгорода в 2021 году из-за риска изъятия отремонтировали территорию Красной Слободы, механизм реквизиции помог благоустроить бывшее кафе на улице Рождественской, 10а, на месте которого появился Троицкий храм. «Механизм реквизиции может быть использован в дальнейшем в зависимости от целесообразности», — добавили в министерстве.

Роман Рыскаль