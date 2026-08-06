Из-за атаки БПЛА в Нижегородской области пострадали трое взрослых и ребенок

Трое взрослых и ребенок пострадали из-за атаки БПЛА в Нижегородской области, сообщил губернатор Глеб Никитин. В ночь на 6 августа один беспилотник в результате радиоподавления врезался в дерево, боевая часть сдетонировала. Разлетевшиеся осколки вызвали пожар в квартире близлежащего дома.

Угрозы жизни и здоровью пострадавших нет, возгорание ликвидировано. «Обязательно поможем гражданам, чье жилье получило повреждения. По предварительным данным, других последствий нет, на месте работают специалисты», — добавил губернатор.

По данным региональной прокуратуры, падение осколков на многоквартирный дом произошло в селе Саваслейка городского округа Кулебаки. Надзорное ведомство контролирует соблюдение прав пострадавших граждан.

Галина Шамберина