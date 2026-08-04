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Минфин Нижегородской области подготовил законопроект о переходе на АУСН

Министерство финансов Нижегородской области опубликовало проект закона о переводе региона на специальный налоговый режим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» (АУСН). Планируется, что АУСН введут с 1 января 2027 года.

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Обеспечить переход Нижегородской области на АУСН для поддержки малого и среднего бизнеса в июле 2026 года пообещал губернатор Глеб Никитин. В 2025 году с инициативой введения АУСН выступила фракция КПРФ в областном заксобрании, однако в правительстве посчитали ее преждевременной из-за роста выплат в федеральный бюджет.

Проект закона после общественных обсуждений и антикоррупционной экспертизы рассмотрят депутаты заксобрания.

Владимир Зубарев