«Нижегородское метро» отменило закупку Volga K50 за 9 млн рублей

Убыточное муниципальное предприятие «Нижегородское метро» отменило закупку в лизинг автомобиля Volga K50 (или эквивалента) за 9,18 млн руб. Извещение об отмене закупки появилось в карточке лота вечером 4 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: бренд Volga Фото: бренд Volga

Предприятие объявило аукцион 31 июля. Для покупки транспорта оно получило разрешение Минпромторга РФ.

Как писал «Ъ-Приволжье», в апреле 2024 года МП «Нижегородское метро» размещало объявление о закупке автомобиля Geely Monjaro. Тогда закупку отменили после публикаций о ней в СМИ по распоряжению мэра Юрия Шалабаева. В июле того же года предприятие объявило закупку повторно, но затем снова ее отменило.

Галина Шамберина