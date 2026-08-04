Канат Нижегородской канатной дороги планируют восстановить в начале сентября

Эксплуатирующая организация ООО «Урбантех Сервис» планирует восстановить канат Нижегородской канатной дороги в течение месяца. Специалисты определили техническое решение, позволяющее провести работы в такой срок, сообщили «Ъ-Приволжье» в пресс-службе компании 4 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Повреждение несуще-тягового каната произошло 5 июля на фоне грозового фронта с сильными ливнями и шквалистым ветром. Пассажиров из двух кабин эвакуировали сотрудники МЧС.

Одновременно с работами на канате сейчас идет диагностика элементов опор, подвижного состава, систем безопасности и другого оборудования.

Сроки возобновления движения канатной дороги пока неизвестны. Их определят после завершения восстановительных работ, статических и динамических испытаний каната и проверки Ростехнадзора.

Как писал «Ъ-Приволжье», ремонт канатной дороги начали в конце июля.

Галина Шамберина