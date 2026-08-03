Нижегородский ОКО отозвал иск к ФАС по жалобе на «Роскапстрой»

АО «Объединенный коммунальный оператор» (ОКО, находится в собственности Нижнего Новгорода) отозвало иск к Федеральной антимонопольной службе (ФАС), которая не стала включать подрядчика реконструкции очистных сооружений ФАУ «Роскапстрой» в реестр недобросовестных поставщиков. В конце июля Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», ОКО в апреле решило в одностороннем порядке расторгнуть договор на модернизацию Нижегородской станции аэрации. Заказчик также просил ФАС включить подрядчика в РНП, но антимонопольная служба после двух дней раздумий приняла отказное решение.

ОКО заявлял о нарушении сроков выполнения работ и непринятии мер по устранению последствий февральской аварии, когда обрушились конструкции первичного отстойника. Представитель подрядчика ответственность за нарушение сроков переложил на заказчика, заявив, что тот несвоевременно передал документацию после повторной госэкспертизы. Касательно обрушения в «Роскапстрое» заявляли, что срок устранения нарушений еще к тому моменту не истек.

Между контрагентами продолжаются судебные разбирательства. Подрядчик оспаривает решение о расторжении договора, а заказчик в июле подал иск об обязании устранить недостатки. Не урегулирован вопрос и об итоговой стоимости работ, выполненных «Роскапстроем»: на начало апреля заказчик принял их на 6,2 млрд руб.

На второй этап модернизации НСА коммунальный оператор заключил контракт за 20 млрд руб. с другим подрядчиком — ООО «СоюзДонСтрой».

Галина Шамберина