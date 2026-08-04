Нижегородское УФАС выдало предупреждения сетям АЗС из-за цен на бензин

Нижегородское УФАС выдало предупреждения ООО «ВНП», «Техноазс» и ООО «Техноторг» в связи с ростом розничных цен на бензин, сообщил регулятор. Ведомство усмотрело в этом признаки нарушения закона о защите конкуренции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

По данным регулятора, компания «ВНП» управляет сетью АЗС Irbis, остальные ООО — сетью «Опти». «Изменение цены топлива на АЗС может свидетельствовать об установлении экономически необоснованных цен», — отметили в УФАС.

Ранее Нижегородское УФАС возбудило дело в отношении сети АЗС ESCO по признакам нарушения закона «О защите конкуренции».

Как писал «Ъ-Приволжье», в Нижегородской области с 9 июля топливо на АЗС продают по четным и нечетным дням в зависимости от номеров транспорта. Ограничения действуют на заправках ЛУКОЙЛ, «Газпромнефть» и «Татнефть». 29 июля в Ветлуге начали тестировать продажу топлива по QR-кодам.

Владимир Зубарев