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Прокурор запросил для нижегородского бизнесмена Аржанова 18 лет колонии

Гособвинение запросило 18 лет колонии строгого режима бывшему совладельцу энергоснабжающей компании «ТНС энерго», нижегородцу Дмитрию Аржанову, обвиняемому в хищениях почти 15 млрд руб. у «МРСК Центра» и «МРСК Центра и Приволжья». Как пишет “Ъ”, проходящим вместе с ним по делу экс-директору «ТНС энерго» Сергею Афанасьеву и бывшему исполнительному директору «ТНС энерго Нижний Новгород» Борису Щурову прокурор просит назначить на год меньше, бывшей замдиректора холдинга Софье Афанасьевой – 16 лет заключения.

Бывший совладелец «ТНС энерго» Дмитрий Аржанов

Бывший совладелец «ТНС энерго» Дмитрий Аржанов

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Бывший совладелец «ТНС энерго» Дмитрий Аржанов

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

По версии следствия, фигуранты систематически демонстрировали энергокомпаниям документы о глобальных неплатежах со стороны потребителей, а на самом деле направляли деньги потребителей на сторонние проекты и выводили за границу.

Ранее Дмитрий Аржанов на допросе в Тверском суде Москвы заявил, что следствие неверно определило его деятельность как преступную. Он настаивал, что в случае реального мошенничества филиалы МРСК должны были отразить в финансово-бухгалтерской отчетности факты хищений по итогам инвентаризации. Однако никакого криминала потерпевшая сторона не зафиксировала.

Как писал «Ъ-Приволжье», еще одного фигуранта, бывшего руководителя нижегородского АО «Межрегиональная энергосбытовая компания» Джамила Дашина приговорили к шести годам колонии. Он заключил досудебное соглашение со следствием.