Нижегородского экс-депутата Шумилкова выпустили из СИЗО

Бывшему депутату заксобрания Нижегородской области, директору домоуправляющей компании в Сормовском районе Нижнего Новгорода Николаю Шумилкову по ходатайству следствия изменили меру пресечения с заключения под стражей на домашний арест. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нижегородский областной суд Фото: Нижегородский областной суд

Срок домашнего ареста установлен до 14 сентября 2026 года включительно.

Как писал «Ъ-Приволжье», фигуранта арестовали 17 апреля по обвинению в попытке коммерческого подкупа в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 204 УК РФ). По версии следствия, он передал 1,1 млн руб. другому соучредителю ООО УК «Корабел» Николаю Медведеву за то, чтобы тот принял участие в смене директора управляющей компании Виктора Терещенко и проголосовал за назначение иного управленца. При передаче денег бывшего депутата задержали.

Галина Шамберина