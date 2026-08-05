Первую опору канатной дороги через Оку установили в Нижнем Новгороде

На Заречном бульваре в Нижнем Новгороде установили первую опору будущей канатной дороги через реку Оку. Всего их будет 15, сообщили в АО «Урбантех Канатные дороги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АО «Урбантех Канатные дороги» Фото: АО «Урбантех Канатные дороги»

Высота опоры составляет 18 м, диаметр в нижней части — 1,8 м, в верхней — 1 м.

Свайные работы во всех точках установки опорных конструкций выполнены на 90%, параллельно идет укрупнительная сборка опор.

Строительство канатной дороги между Заречным бульваром и проспектом Гагарина — это заблаговременное решение задачи транспортного обслуживания жителей, в том числе новых микрорайонов, считает замгубернатора Сергей Морозов. По его подсчетам, к 2033 году по обеим сторонам реки в зоне доступности канатной дороги планируется ввод более 700 тыс. кв. м жилья.

Запуск новой канатной дороги запланирован на 2027 год.

Как писал «Ъ-Приволжье», концессионное соглашение о строительстве канатной дороги через Оку правительство Нижегородской области и группа компаний «Урбантех» заключили в феврале 2023 года. Тогда стоимость проекта оценивалась в 4,3 млрд руб., позднее она увеличилась до 5,2 млрд руб. Строительные работы на площадке Заречного бульвара начались в августе 2025 года.

Сейчас в Нижнем Новгороде одна канатная дорога — через Волгу. Она связывает областной центр с городом Бор, но уже месяц не работает после аварийной остановки.

Галина Шамберина