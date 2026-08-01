Главные новости за 1 августа. Кубань, Крым, Адыгея
Во втором квартале 2026 года жители Краснодарского края стали чаще получать одобрение на автокредиты для покупки новых автомобилей, при этом условия финансирования улучшились. Средний размер займа вырос до 1,98 млн руб., а уровень одобрения заявок достиг 69%.
Пользователи технологий умного дома на Кубани чаще всего относятся к возрастной группе от 35 до 44 лет. На эту категорию приходится 37% владельцев.
В ночь на 1 августа силы противовоздушной обороны уничтожили 274 украинских беспилотных летательных аппарата над российскими регионами, включая Краснодарский край.
Wildberries проведет очные встречи с предпринимателями в регионах, наиболее пострадавших после атак на логистические комплексы.
Силы противовоздушной обороны, подразделения Черноморского флота и мобильные огневые группы в ночь на 1 августа уничтожили 20 беспилотных летательных аппаратов в районе Севастополя. В результате атаки погибла 60-летняя женщина.
Теплоход «Янина», принадлежащий транспортной компании FESCO, входящей в структуру «Росатома», затонул в Черном море после атаки двух беспилотных летательных аппаратов.
Следственный комитет России намерен расследовать обстоятельства атак украинских вооруженных формирований, в результате которых пострадали мирные жители Белгородской области, Севастополя и Донецкой Народной Республики.
Сборная Краснодарского края завоевала 18 медалей на чемпионате России по легкой атлетике, который прошел в Екатеринбурге.