Следком расследует атаки ВСУ против мирных жителей Севастополя

Следственный комитет России намерен расследовать обстоятельства атак украинских вооруженных формирований, в результате которых пострадали мирные жители Белгородской области, Севастополя и Донецкой Народной Республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным местных органов власти, в Белгородской области в результате обстрелов и атак получили ранения четыре мирных жителя. В Севастополе после атаки ВСУ погибла женщина, еще два человека пострадали.

Кроме того, в Горловке Донецкой Народной Республики в результате удара беспилотного летательного аппарата ранения получили четыре сотрудника скорой медицинской помощи и один мирный житель.

Следственные органы установят все обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям лиц, причастных к атакам. По итогам проверки будет решен вопрос о привлечении виновных к ответственности в рамках уголовного законодательства.

Вячеслав Рыжков