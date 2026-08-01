Средняя сумма автокредита на новые машины на Кубани выросла до 1,98 млн рублей
Во втором квартале 2026 года жители Краснодарского края стали чаще получать одобрение на автокредиты для покупки новых автомобилей, при этом условия финансирования улучшились. Средний размер займа вырос до 1,98 млн руб., а уровень одобрения заявок достиг 69%. Такие данные приводит сервис еКредит, входящий в состав Авто.ру.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
По сравнению с первым кварталом доля одобренных заявок увеличилась на 1 процентный пункт, а средняя процентная ставка снизилась на 0,38 п.п. — до 11,74%. Одновременно средняя сумма кредита выросла на 1,5%, а стоимость приобретаемого автомобиля достигла 2,79 млн руб.
Эксперты отмечают, что структура покупательского поведения указывает на готовность жителей региона брать более крупные финансовые обязательства. Наиболее распространенной остается схема с первоначальным взносом от 20% стоимости автомобиля, однако увеличивается число покупателей, которые оплачивают более половины цены машины собственными средствами.
В целом по России во втором квартале уровень одобрения заявок на автокредиты вырос до 77%, что на 3 процентных пункта выше показателя первого квартала и превышает уровень четвертого квартала 2025 года. Средний размер займа по стране составил 1,84 млн руб., стоимость приобретаемого автомобиля — 2,76 млн руб. Средняя ставка продолжила снижаться вслед за изменением ключевой ставки Банка России и приблизилась к отметке 10%.