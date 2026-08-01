Теплоход «Росатома» затонул в Черном море после атаки БПЛА

Теплоход «Янина», принадлежащий транспортной компании FESCO, входящей в структуру «Росатома», затонул в Черном море после атаки двух беспилотных летательных аппаратов. Инцидент произошел в международных водах примерно в 130 милях от Новороссийска, сообщает отраслевое издание компании «Страна Росатом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что судно являлось гражданским контейнеровозом и перевозило коммерческие грузы — в том числе замороженные продукты, строительные и отделочные материалы.

«Это был самый обычный мирный контейнеровоз, шедший в международных водах и перевозивший гражданскую продукцию. Подобную атаку иначе, чем пиратство и морской разбой, трактовать невозможно»,— сообщил Лихачев.

После повреждения и начала затопления экипаж теплохода организованно покинул судно. Все 17 членов команды были спасены, их состояние оценивается как удовлетворительное.

По словам главы «Росатома», одного из моряков удалось обнаружить позднее благодаря действиям авиации Черноморского флота. Еще 16 членов экипажа были спасены командой судна Delphinus под руководством капитана из Египта, которая, несмотря на угрозу повторной атаки, ночью направилась к месту происшествия.

Алексей Лихачев поблагодарил военнослужащих и экипаж спасательного судна за оказанную помощь, отметив, что произошедшее стало примером сохранения принципов международной морской взаимопомощи.

Вячеслав Рыжков