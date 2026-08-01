WB встретится с селлерами в наиболее пострадавших от атак регионах

Wildberries проведет очные встречи с предпринимателями в регионах, наиболее пострадавших после атак на логистические комплексы. Об этом сообщила основатель маркетплейса и глава объединенной компании RWB Татьяна Ким.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По ее словам, встречи с селлерами начнутся на следующей неделе и будут направлены на решение конкретных проблем, возникших у предпринимателей после повреждения складской инфраструктуры.

Компания также обсуждает с правительством РФ комплексную систему поддержки пострадавших продавцов. В настоящее время разрабатывается механизм, который позволит предоставить помощь каждому предпринимателю, понесшему убытки. Детали программы планируется представить в ближайшие дни.

Пока эта система находится в разработке, Wildberries уже осуществила два этапа поддерживающих выплат продавцам, чьи товары пострадали в результате атак. Во второй этап программы вошли почти 100 тыс. представителей малого и среднего бизнеса, значительная часть которых уже получила компенсационные начисления.

Логистические комплексы Wildberries в Краснодаре и Невинномысске подверглись атакам беспилотников в ночь на 22 июля. На обоих объектах возникли пожары. В Краснодаре пострадали 10 человек, одна из пострадавших позднее скончалась в больнице. В Невинномысске ранения получили пять человек. Работа складских комплексов была временно приостановлена.

После инцидента в Краснодарском крае была создана рабочая группа по поддержке предпринимателей. Региональные власти поручили профильным ведомствам и институтам развития проработать дополнительные меры помощи и возможные преференции для бизнеса.

Вячеслав Рыжков