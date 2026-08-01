За ночь над Кубанью и другими регионами РФ сбили 274 БПЛА

В ночь на 1 августа силы противовоздушной обороны уничтожили 274 украинских беспилотных летательных аппарата над российскими регионами, включая Краснодарский край. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным ведомства, дроны были перехвачены и уничтожены в период с 20:00 мск 31 июля до 07:00 мск 1 августа. Помимо Краснодарского края, атаки были отражены над акваториями Черного и Азовского морей, а также над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областей, Московского региона и Республики Крым.

Информации о последствиях на земле в сообщении Минобороны не приводится.

Вячеслав Рыжков