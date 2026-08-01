На Кубани пользователи технологий умного дома чаще относятся к возрастной группе от 35 до 44 лет

Пользователи технологий умного дома на Кубани чаще всего относятся к возрастной группе от 35 до 44 лет. На эту категорию приходится 37% владельцев подобных устройств, сообщили «Ъ-Кубань» в «МегаФоне». Второе место занимают жители в возрасте 45–54 лет с долей 26%, третье — пользователи от 55 до 64 лет, на которых приходится 15%. При этом мужчины используют цифровые решения для дома примерно втрое чаще женщин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Представители рынка отмечают, что внедрение технологий умного дома становится одним из факторов повышения привлекательности новостроек для покупателей. По словам сооснователя и коммерческого директора CleverHome Максима Марачука, цифровизация особенно важна для проектов в локациях с высокой конкуренцией, поскольку помогает девелоперам ускорять продажи и повышать ценность объектов. Затраты на установку базовых слаботочных систем и приобретение необходимых лицензий, по оценке эксперта, составляют около 1,5–2% от себестоимости строительства.

Соучредитель ООО «Лайт Девелопмент» Валерия Ончул отмечает, что наличие умной инфраструктуры может повысить ликвидность объекта на 15–20%. По ее словам, базовый общедомовой пакет увеличивает себестоимость квадратного метра в среднем на 1,5–3%, при этом для жильцов такие решения позволяют сократить расходы на общедомовые нужды и коммунальные услуги на 20–25%.

Для застройщика оснащение квартиры базовым набором устройств — контроллером, системой защиты от протечек, умным освещением и датчиками — обходится примерно в 40–70 тыс. руб. благодаря оптовым закупкам. При самостоятельной установке аналогичной системы владельцем квартиры затраты начинаются от 100 тыс. руб.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Ирина Карапетова оценивает долю расходов на «умную начинку» в пределах 1–3% бюджета строительства. По ее словам, эти вложения компенсируются за счет повышения лояльности клиентов и ускорения реализации квартир. Для покупателей самостоятельное оснащение жилья базовыми функциями — датчиками протечки, умными реле и управлением климатом — сегодня обходится примерно в 30–70 тыс. руб.

Спрос на цифровые решения среди покупателей новостроек остается высоким. По данным ВЦИОМ, около 89% потенциальных покупателей ожидают наличия умных технологий на уровне дома и придомовой территории, еще 85% хотели бы видеть такие устройства непосредственно в квартирах. Согласно оценкам «Домклик», от 23 до 31% покупателей готовы доплачивать за наличие элементов умного дома в новом жилье.

Вячеслав Рыжков