На чемпионате России по легкой атлетике кубанские спортсмены завоевали 18 наград

Сборная Краснодарского края завоевала 18 медалей на чемпионате России по легкой атлетике, который прошел в Екатеринбурге. В активе кубанских спортсменов семь золотых, семь серебряных и четыре бронзовые награды, передает пресс-служба краевой администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Регион на турнире представляли 65 атлетов. Всего в соревнованиях приняли участие около 800 спортсменов из 63 субъектов России.

По итогам чемпионата команда Краснодарского края заняла второе место в общекомандном зачете. Заместитель губернатора Александр Агибалов отметил, что традиционно сильные результаты кубанские легкоатлеты показывают в дисциплинах по метанию и многоборью, что позволяет команде стабильно набирать высокие очки на всероссийских стартах.

По данным краевого министерства физической культуры и спорта, легкой атлетикой в Краснодарском крае занимаются более 100 тыс. человек, из которых свыше 11 тыс. проходят подготовку в 60 отделениях спортивных школ региона.

Министр физической культуры и спорта Краснодарского края Дмитрий Новах поздравил спортсменов и тренеров с успешным выступлением, отметив, что результаты чемпионата подтверждают высокий уровень подготовки кубанской легкоатлетической школы.

Вячеслав Рыжков