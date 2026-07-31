Главные новости за 31 июля. Ростов-на-Дону и область

По итогам первого полугодия 2026 года в Ростовской области трафик в пекарнях сократился на 9%, в кафе, кофейнях и фастфуд-точках — на 11%. В Ставропольском крае посещаемость пекарен упала на 8%, кафе — на 10%, кофеен — на 11%, фастфуда — на 13%. Об этом сообщила пресс-служба IT-компании «Эвотор».

Во втором квартале 2026 года в Ростовской области уровень одобрения заявок на автокредиты для покупки новых автомобилей вырос на 13 п.п. — до 69%. Средняя ставка снизилась до 9,92%, средняя сумма кредита увеличилась до 1,85 млн руб. Таковы данные исследования сервиса еКредит (входит в Авто.ру).

В Ростовской области с января по июнь 2026 года оборот розничной торговли превысил 1 трлн 55 млрд руб. В сопоставимых ценах показатель оказался на 5,7% выше, чем за аналогичный период 2025 года. Такие данные приводит Ростовстат.

В Ростовской области сельхозпроизводители столкнулись с перебоями при сдаче зерна в порты и на временное хранение. Об этом «Ъ-Ростов» сообщил член комитета АПК ростовского отделения «Опоры России» Евгений Коваленко. Как ранее сообщал «Ъ», уборочная кампания на юге России проходит на фоне снижения закупочных цен и осложнения экспортной логистики. После введения ограничений на судоходство в Азово-Черноморском бассейне часть грузопотоков была переориентирована на глубоководные порты Черного моря. На этом фоне ряд терминалов ограничил приемку зерна автомобильным транспортом, что, по оценкам участников рынка, привело к росту транспортных расходов и сокращению возможностей для реализации нового урожая.

Сельхозпроизводители юга России столкнулись с резким ухудшением условий реализации нового урожая. Как рассказали «Ъ» представители отрасли, закупочные цены на зерно продолжают снижаться, а возможности его продажи ограничены из-за сложностей с экспортной логистикой и сокращения каналов сбыта. По словам аграриев, в отдельных хозяйствах зерно уже приходится продавать ниже себестоимости.

Снижение закупочных цен затронуло не только пшеницу, но и большинство основных сельскохозяйственных культур, из-за чего производителям становится все сложнее планировать экономику следующего сезона. Об этом «Ъ-Ростов» сообщил член комитета АПК ростовского отделения «Опоры России» Евгений Коваленко.

Главное управление МВД по Ростовской области установило, что шесть кредитных потребительских кооперативов, действовавших на территории Краснодарского края, Ростовской и Волгоградской областей, причинили 820 вкладчикам совокупный финансовый ущерб свыше 818 млн руб., а к уголовной ответственности по данному делу привлечены 11 человек, пишет ТАСС.

Разрушительный ураган, накрывший Ростовскую область в конце июля, вынудил руководство Российской премьер-лиги пересмотреть расписание ближайших футбольных поединков. Пресс-служба РПЛ подтвердила перенос встречи ФК «Ростов» и ЦСКА в связи с повреждениями, которые стихия причинила главной футбольной арене донской столицы.