РПЛ перенесла два матча после разрушительного урагана в Ростовской области

Разрушительный ураган, накрывший Ростовскую область в конце июля, вынудил руководство Российской премьер-лиги пересмотреть расписание ближайших футбольных поединков. Пресс-служба РПЛ подтвердила перенос встречи ФК «Ростов» и ЦСКА в связи с повреждениями, которые стихия причинила главной футбольной арене донской столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Поединок, запланированный в рамках третьего тура, состоится 8 августа в 20:30 по московскому времени — однако площадкой для него станет не Ростов-на-Дону, а Москва. Ответный матч между этими командами в 18-м туре пройдет уже на домашнем стадионе «Ростова».

Помимо этого, лига скорректировала время начала ещё одного поединка: игра «Спартак» — «Краснодар», намеченная на 9 августа, теперь стартует на полчаса раньше — в 20:00 по московскому времени.

Стихийное бедствие обрушилось на регион 25 июля. По имеющимся данным, один житель области погиб, ещё 28 человек получили травмы различной степени тяжести. Городские службы зафиксировали падение свыше тысячи деревьев. Без электричества и водоснабжения остались несколько населенных пунктов, а повреждения зафиксированы в 248 многоквартирных домах по всему региону.

Режим чрезвычайной ситуации был объявлен в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Азовском, Мартыновском, Волгодонском и Чертковском районах. В четырёх других муниципалитетах — Новошахтинске, а также Красносулинском, Аксайском и Родионово-Несветайском районах — введена повышенная готовность. На пострадавших территориях работают специальные комиссии: они фиксируют масштаб разрушений и принимают обращения от граждан, которым был нанесен ущерб. Около 400 домовладений в Ростове-на-Дону по-прежнему остаются обесточенными.

Станислав Маслаков