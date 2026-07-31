У Волгодонского порта образовались многокилометровые очереди из зерновозов

В Ростовской области сельхозпроизводители столкнулись с перебоями при сдаче зерна в порты и на временное хранение. Об этом «Ъ-Ростов» сообщил член комитета АПК ростовского отделения «Опоры России» Евгений Коваленко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ», уборочная кампания на юге России проходит на фоне снижения закупочных цен и осложнения экспортной логистики. После введения ограничений на судоходство в Азово-Черноморском бассейне часть грузопотоков была переориентирована на глубоководные порты Черного моря. На этом фоне ряд терминалов ограничил приемку зерна автомобильным транспортом, что, по оценкам участников рынка, привело к росту транспортных расходов и сокращению возможностей для реализации нового урожая.

По словам Евгения Коваленко, нынешняя ситуация отличается от обычного сезонного снижения цен тем, что у производителей возникают сложности уже на этапе сдачи зерна.

«Сезонное снижение цен бывает каждый год. Но чтобы зерно вообще перестали принимать — такого я не помню. Сейчас его невозможно сдать ни по 11 руб., ни по 10, ни по 9 руб. Еще недавно зерно принимали через Волгодонский порт для временного хранения, теперь и там многокилометровые очереди. Будет ли приемка — никто не знает»,— заявил господин Коваленко.

По его словам, неопределенность с работой логистической инфраструктуры осложняет реализацию урожая и увеличивает финансовую нагрузку на сельхозпредприятия, которым необходимо обслуживать кредиты, выплачивать заработную плату и финансировать текущие полевые работы.

Подробнее читайте в материале «Зерно не в счет»

Роман Лаврухин