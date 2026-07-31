Средняя сумма автокредита в Ростовской области достигла 1,85 млн рублей

Во втором квартале 2026 года в Ростовской области уровень одобрения заявок на автокредиты для покупки новых автомобилей вырос на 13 п.п. — до 69%. Средняя ставка снизилась до 9,92%, средняя сумма кредита увеличилась до 1,85 млн руб. Таковы данные исследования сервиса еКредит (входит в Авто.ру).

Средняя стоимость нового автомобиля, приобретаемого в кредит, составила 2,7 млн руб., а средняя сумма кредита выросла на 2,8%.

По оценке аналитиков еКредит, улучшение показателей связано в том числе с изменением поведения заёмщиков: покупатели всё чаще вносят повышенный первоначальный взнос, что снижает риски для банков и повышает вероятность одобрения заявки.

В целом по России во втором квартале уровень одобрения автокредитов вырос на 3 п.п. и превысил 77%, превзойдя показатель четвертого квартала 2025 года. Средний размер кредита практически не изменился и составил 1,84 млн руб., средняя стоимость автомобиля — 2,76 млн руб. Средняя ставка продолжила снижаться вслед за решениями Банка России, приблизившись к 10%.

Мария Хоперская