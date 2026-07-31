Большинство сельхозкультур на Дону потеряли рентабельность

Снижение закупочных цен затронуло не только пшеницу, но и большинство основных сельскохозяйственных культур, из-за чего производителям становится все сложнее планировать экономику следующего сезона. Об этом «Ъ-Ростов» сообщил член комитета АПК ростовского отделения «Опоры России» Евгений Коваленко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ», на фоне роста себестоимости производства и логистических расходов часть хозяйств юга России уже реализует зерно ниже себестоимости. По оценке участников рынка, ухудшение ценовой конъюнктуры затронуло практически все основные культуры, лишив сельхозпредприятия возможности компенсировать убытки за счет более доходных направлений растениеводства.

По словам Евгения Коваленко, в отдельных районах себестоимость производства пшеницы уже достигает 17 руб. за килограмм, тогда как увеличение затрат на удобрения после засухи и весенних заморозков последних лет не окупается нынешними закупочными ценами.

«Есть районы, где, чтобы получить урожайность свыше 40 центнеров с гектара, нужно внести 300–400 кг удобрений. Но с нынешними ценами на удобрения эта экономика уже не работает. В этом году средняя урожайность по району — около 30 центнеров, и многие хозяйства находятся ниже точки безубыточности по пшенице. Раньше это перекрывалось подсолнечником, горохом и другими культурами, а сейчас падает практически все»,— отметил господин Коваленко.

По его словам, наиболее показательна ситуация с альтернативными культурами.

«Горох подешевел в четыре раза, и даже по 9 рублей его никто не берет. Просо за неделю упало с 14 до 12 рублей за килограмм на воротах. И так практически по каждой культуре. Из-за этого хозяйства уже не могут просчитывать экономику будущего сезона и вынуждены ежегодно менять структуру посевов, пытаясь угадать рыночную конъюнктуру»,— сообщил Евгений Коваленко.

Подробнее читайте в материале «Зерно не в счет»

Роман Лаврухин