Оборот розничной торговли в Ростовской области вырос за год на 5,7%

В Ростовской области с января по июнь 2026 года оборот розничной торговли превысил 1 трлн 55 млрд руб. В сопоставимых ценах показатель оказался на 5,7% выше, чем за аналогичный период 2025 года. Такие данные приводит Ростовстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

На долю торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих товары вне рынка, пришлось 94,2% оборота — прирост в сопоставимых ценах составил 6,1%. Розничные рынки и ярмарки обеспечили 5,8% оборота, превысив показатель прошлого года на 0,6% в сопоставимых ценах.

Наибольший вклад в структуру оборота, по данным статистиков, внесли крупные и средние организации — 52,8%, субъекты малого предпринимательства обеспечили 41%, самозанятые — 0,4%.

За шесть месяцев 2026 года продажи пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, составили более 534 млрд руб. (50,7% оборота), непродовольственных товаров — почти 521 млрд руб. (49,3%). В сопоставимых ценах объем реализации продовольствия вырос на 2,3%, непродовольственных товаров — на 9,4%.

Оборот общественного питания за январь–июнь 2026 года достиг 50,5 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 2,9% выше уровня аналогичного периода 2025 года.

Константин Соловьев