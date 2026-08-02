Главные новости недели в Нижегородской области к 2 августа

Ремонт канатной дороги начали в Нижнем Новгороде. Переправа через Волгу между Нижним Новгородом и Бором не работает с 5 июля, когда произошла аварийная остановка.

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Продажу топлива по QR-кодам ввели на одной заправке в Нижегородской области. Тестирование продажи топлива по QR-коду начали на АЗС «Лукойл» в Ветлуге.

«Нижегородская областная фармация» решила продать непригодившийся ТЦ. В 2024 году госпредприятие приобрело торговый центр «Этажи» для будущего размещения там мэрии Нижнего Новгорода. Однако затем власти отказались от этой идеи в связи с изменением экономической ситуации.

Корпорацию развития Нижегородской области освободили от выплаты дивидендов. Правительство региона утвердило поправки к постановлению об областном бюджете.

Сотрудника нижегородской АНО лишили премии за платные экскурсии городовых. Начальник отдела «Центра сотрудничества и туризма» (учрежден властями Нижнего Новгорода) не смог отсудить премию, которой его лишили из-за махинаций: он принимал наличные от городовых за платные экскурсии в рабочее время и передавал деньги директору АНО.

Льнозавод за 2,7 млрд рублей планируют построить в Нижегородской области. Земельный совет одобрил предоставление ООО «Котонин» участка под льнозавод «Сокол» в Шарангском округе.

Инфляция в Нижегородской области ускорилась до 5,5%. В мае она составляла 5,3%.

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Коров нижегородского племзавода «Пушкинское» арестовали по заявлению Фонда АПК. Фонд с третьей попытки добился ареста имущества в рамках дела о взыскании 33,8 млн руб. с сельхозпредприятий депутата Игоря Гордеева.

Штрафы за продажу вейпов до 1 млн рублей утвердили в Нижегородской области. Поправки в КоАП, как и ранее принятый закон о запрете вейпов в области, вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

Шахунского судью хотят досрочно лишить полномочий по отрицательным мотивам. Квалификационная коллегия судей решила привлечь Дениса Пашкевича к дисциплинарной ответственности в виде досрочного прекращения полномочий с лишением шестого квалификационного класса.

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Алексей Цуканов представлен в должности прокурора Нижегородской области. На этом посту он сменил Андрея Травкина.

Депутат Игорь Рузанкин уходит из нижегородского заксобрания за 1,5 месяца до выборов. Конкретных причин ухода депутат не назвал, в новый созыв он не выдвигается.