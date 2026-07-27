Ремонт канатной дороги начали в Нижнем Новгороде

«Урбантех Сервис» приступил к восстановлению Нижегородской канатной дороги, сообщили в компании 27 июля. Переправа не работает с 5 июля, когда ее остановили во время ухудшения погодных условий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Причины, из-за которых канатная дорога не работает более трех недель, в компании не назвали, но сообщили, что «в ходе контрольных мероприятий был выявлен ряд замечаний, к устранению которых приступила эксплуатирующая организация». Часть работы проведут вместе с областными властями.

В план ремонта вошло восстановление поврежденных элементов, дополнительная диагностика несуще-тягового каната, элементов опор, подвижного состава и систем безопасности. Также планируется поменять элементы, подлежащие плановой замене.

Одним из ключевых этапов названа экспертиза промышленной безопасности.

Сроки завершения работ и возобновления движения не уточняют.

Как писал «Ъ-Приволжье», модернизацию канатной дороги провели в 2024/25 годах, на это потратили 756 млн руб. После этого перевозчик отчитался, что дорога стала останавливаться реже на 62%.

Галина Шамберина