Шахунского судью хотят досрочно лишить полномочий по отрицательным мотивам

Судью Шахунского межрайонного суда Дениса Пашкевича решили привлечь к дисциплинарной ответственности в виде досрочного прекращения полномочий с лишением шестого квалификационного класса. Такое решение квалификационная коллегия судей (ККС) Нижегородской области вынесла 30 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Суть претензий не раскрывается. По закону решение ККС может быть обжаловано в судебном порядке либо в Высшую квалификационную коллегию судей РФ.

Денис Пашкевич с 2008 года был мировым судьей в Шарангском районе Нижегородской области, с 2023 года — судьей Шахунского районного (после реформы — межрайонного) суда.

Галина Шамберина