Депутат Рузанкин уходит из нижегородского заксобрания за 1,5 месяца до выборов
Депутат Заксобрания Нижегородской области от «Единой России» Игорь Рузанкин за полтора месяца до завершения работы седьмого созыва заксобрания написал заявление о досрочном сложении полномочий. Об этом депутат рассказал в своем канале.
Депутат законодательного собрания Нижегородской области Игорь Рузанкин
Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ
Конкретных причин ухода он пока не назвал, пообещав рассказать об этом позднее.
«Сразу обмолвлюсь: жечь глаголом, обвинять, махать шашкой, "причинять добро и наносить справедливость" желания нет. А вот порассуждать о том, что такое ЗАКСНО (заксобрание Нижегородской области, — прим «Ъ») субъективным взглядом рядового депутата, — можем. В конце концов, региональные парламенты — это часть огромной архитектуры государства со своей миссией и задачами, которые далеко не ограничиваются законотворчеством»,— написал господин Рузанкин.
Предприниматель Игорь Рузанкин прошел в текущий созыв заксобрания по партийному списку «Единой России», он шел первым в региональной группе №21 (Балахнинский округ). Депутат выдвигался на праймериз ЕР и в новый созыв, но затем снялся, а в балахнинской региональной группе лидером стал глава МСУ Андрей Дранишников, который после победы на партийном голосовании ушел в отставку с должности главы округа.
С уходом Игоря Рузанкина в заксобрании Нижегородской области останется 45 депутатов из 50.