Инфляция в Нижегородской области ускорилась до 5,5%

Годовая инфляция в Нижегородской области в июне 2026 года ускорилась до 5,5%, сообщили в Волго-Вятском ГУ Центробанка. Как писал «Ъ-Приволжье», в мае инфляция составляла 5,3%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным регулятора, в Приволжском федеральном округе инфляция в июне составила 6,6%. Цены в ПФО увеличились за месяц на 0,9%, в Нижегородской области — на 0,4%. ЦБ объяснил рост повышенным спросом и дефицитом топлива из-за снижения производства и перебоев с поставками.

При этом в июне снизились цены на подержанные иномарки, холодильники и стиральные машины в связи с укреплением рубля и сдержанным спросом в условиях высоких ставок по кредитам. Также в Нижегородской области подешевел отдых за рубежом в связи с запуском новых прямых рейсов из Нижнего Новгорода в Хургаду, уточнил регулятор.

В 2025 году инфляция в Нижегородской области составила 5,3%, в ПФО — 6,4%.

Владимир Зубарев