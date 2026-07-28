Корпорацию развития Нижегородской области освободили от выплаты дивидендов

Правительство Нижегородской области утвердило поправки к постановлению об областном бюджете, которыми освободило областную Корпорацию развития от выплаты дивидендов. Документ опубликован на портале правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Остальные акционерные общества, акции которых находятся в собственности Нижегородской области, по-прежнему должны направлять на дивиденды от 35% чистой прибыли, отмечается в постановлении.

По данным «СПАРК-Интерфакс», чистая прибыль АО «Корпорация развития Нижегородской области» в 2025 году составила 27,4 млн руб., доход — 2,2 млрд руб., выручка от продажи — 1,1 млрд руб. В 2025 году АО выплатило 2,8 млн руб. дивидендов и получило 627,7 млн руб. дивидендов и процентов от инвестиционных операций.

Владимир Зубарев