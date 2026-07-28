Льнозавод за 2,7 млрд рублей планируют построить в Нижегородской области

ООО «Котонин» планирует построить льнозавод «Сокол» в Шарангском округе Нижегородской области за 2,7 млрд руб. Совет по земле согласовал предоставление инвестору земельного участка в аренду площадью 10,6 га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Это масштабный проект в несколько очередей и на нескольких территориях, ранее инвестору выделили участок в Шахунье, рассказал заместитель губернатора Егор Поляков. Ожидается, что ежегодно предприятие будет выпускать не менее 3 тыс. т льноволокна для пряжи и тканей. На заводе планируют создать около 200 рабочих мест.

Гендиректор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко добавил, что компания уже возделывает лен-долгунец в Тонкинском округе. Запуск завода в Шаранге запланирован на третий квартал 2027 года.

ООО «Котонин» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2021 году. Уставный капитал составляет 100 тыс. руб. Директор компании — Артем Наследников, совладельцы — ООО «Самара авто газ», ООО «Северлин» и ООО «РХК-инвест» из Москвы, а также ООО «Земляничная поляна» из Воронежской области.

Галина Шамберина