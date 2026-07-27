Продажу топлива по QR-кодам введут на одной заправке в Нижегородской области

Продажу топлива по QR-кодам введут 29 июля на АЗС ЛУКОЙЛ на улице Максима Горького в Ветлуге, сообщили в правительстве Нижегородской области. Ограничение вводится для борьбы со скупкой топлива для перепродажи в соседних регионах, говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Ветлужский округ заявлен пилотной территорией для тестирования системы QR-кодов. На тестовой АЗС отменят ограничение по продаже бензина и дизеля по четным и нечетным дням в зависимости от номеров автомобилей. Коды можно будет оформить через чат-бот «Топливо52» в мессенджере Max с авторизацией по номеру телефона на конкретный госномер автомобиля, система позволит зарегистрировать до десяти автомобилей. Однако на один госномер можно иметь только один активный QR-код.

По одному коду можно заправить автомобиль один раз: до 40 литров бензина и 60 литров дизеля. «Факт заправки аннулирует QR-код, в следующий раз его можно будет получить через двое суток после заправки. Такое ограничение ввели для исключения повторных заправок малыми партиями и для уменьшения возникающей на АЗС очереди», — отметили в правительстве.

Владимир Зубарев